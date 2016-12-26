Akova’nın günü: 3-0

Yoğun yağmur nedeniyle birçok maçın ertelendiği günde A takımlar seviyesinde tek maç oynandı
HAMİTKÖY’Ü 3’LEDİ: K-Pet 1. Lig Kırmızı Grup 9. haftasında Akova Görneç 3 Şehitler Stadı’nda konuk ettiği Hamitköy’ü Berhan, Zeki ve Osman’ın golleriyle 3-0 mağlup ederek devre arasına mutlu girdi
Yer: Görneç 3 Şehitler Stadı
Hakemler: Serdar Bilgimer, Sertan Alkın, Emine Yarkın
Akova: Derviş, Aşkın, Mehmet İnce, Zeki, Ahmet Arıtaş, Berhan (Dk.79 Hüseyin), Osman, Hasan Aktaş (Dk.75 Hasan Ankaralı), İrfan, Ahmet Demir (Dk.76 Koray), Mehmet Koyuncu
Hamitköy: Tolga, Agit (Dk.46 Hasan), Salih, Rifat, Reşit, Hüseyin Çıdamlı, Mustafa, Yaşar, Hüseyin Moda, Eyüp, Yasin
Goller: Dk.10 Berhan, Dk.48 Zeki, Dk.90 Osman (Akova)
Ebru AKINCI
K-Pet 1. Lig Kırmızı Grup 9. haftasında Akova konuk ettiği Hamitköy’ü 3-0 mağlup ederek devre arasına mutlu girdi.
Yoğun yağmur nedeniyle birçok maçın ertelendiği günde A takımlar seviyesinde tek maç oynandı.
Akova, Görneç 3 Şehitler Stadı’nda konuk ettiği Hamitköy’ü 10. dakikada Berhan, 48. dakikada Zeki ve 90. dakikada Osman’ın golleriyle devirdi.
Bu sonuçla Akova ligin ilk devresini 16 puanla tamamlarken Hamitköy 10 puanda kaldı.
Önemli dakikalar
- dakikada Osman’ın ortasında Berhan’ın ceza alanı içerisindeki etkili şutunda top filelerle buluştu ve Akova 1-0 öne geçti.
- dakikada Hasan’ın ceza alanına yaptığı ortasında Mehmet Koyuncu kafayla vurdu top üstten auta çıktı.
- dakikada ceza alanı içerisinde Salih’in ters kafa vuruşunda top direkten döndü.
İlk yarı 1-0 Akova üstünlüğünde tamamlandı.
- dakikada Aşkın’ın kullandığı köşe vuruşunda Zeki topu kafayla ağlara yolladı ve Akova skoru 2-0 yaptı.
- dakikada Hüseyin Çıdamlı’nın kullandığı serbest vuruşta Ahmet Arıtaş topu uzaklaştırdı. Dönen topta Reşit’in uzaktan şutunda top az farkla yandan auta gitti.
- dakikada ara pasta topla buluşan Mustafa’nın şutunda top yandan auta çıktı.
- dakikada Hasan Ankaralı’nın ortasında Osman vurdu top üstten az farkla auta gitti.
- dakikada İrfan sağdan ceza alanına girerek pasını Osman’a aktardı Osman da düzgün bir vuruşla topu filelere gönderdi ve maç 3-0 Akova üstünlüğünde tamamlandı.