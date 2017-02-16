Akıncı’ya Kuzey’den destek yağdı

Müzakerelerde yaşanan kriz sonrası Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’ya destekler gelmeye başladı.

CTP Milletvekili Asım Akansoy:

Sn.Cumhurbaşkanı’nın Kıbrıslı Türklerin toplumsal varlığı, kimliği bağlamındaki tarihsel ve güncel hassasiyetlerinin dikkate alınması yönündeki vurgusu oldukça önemlidir. Bunun yanında çözüm için kapının açık olduğunu belirterek Kıbrıslı Rum Lidere yönelik eleştirel yaklaşımı da oldukça net. Evet, bu konjonktürde barış için sonuç alıcı adım atmak düne göre daha zor. Bunun için zaten aylar boyunca uyarıda bulunmuştuk. Konjonktür değişir, işler daha çok zorlaşır dedik. Çözüm isteyen ve aciliyetine vurgu yapan tarafların mücadelesi elbette devam edecek. Gün daha çok çalışma, gerçeklerle yüzleşme zamanıdır.

LTB Başkanı Mehmet Harmancı:

Sayın Akıncı bu süreçte dahi müzakerelerin kopmaması adına çaba veriyor, bu çaba güçlendirilmeli ve takdir edilmeli…

Anlaşılması gereken bir başka olgu daha var, mesele ortalık yangın yeri iken çözüm ve barışı savunmaktır, bugün ortalık yangın yeri bugün bir kez daha saflar sıklaştırılmalı, güney ve kuzeyde buna inanan insanlar inanmayan insanlardan daha fazla olmalı bunun için daha çok çalışılmalı, Anastasiades’e çarptığı kapı açtırtılır, güzel olanı bunu çözüm ve barışa inanların sağlaması yoksa kapı açılır birileri kapıyı açtırır…

Halkın Partisi Başkanı Kudret Özersay:

Anastasiades’in öfkelenip masayı nasıl terk ettiğini, kendi heyeti masada otururken ayağa kalkıp gözlüğünü fırlatıp, çantasını vurup kapattığını ve odadan çıkıp gittiğini ve ertesinde de “Türk tarafı masadan kalktı” şeklinde haberlerin basına Rum tarafınca bilinçli olarak nasıl yayıldığını daha dün gibi hatırlıyorum. O nedenle bugün Rum tarafının yaratmaya çalıştığı mizansene kimse aldanmasın. Cumhurbaşkanı Akıncı’nın durumu tarifinden ne olup ne bittiği çok açıktır, Anastasiades’in ne yeni dar, ne de yeri dar olduğu içindir bu tıkanıklık. Mesele maalesef niyet eksikliği meselesidir.