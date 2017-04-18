Akıncı’dan Türkiye’ye REFERANDUM mesajı

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Türkiye’de pazar günü düzenlenen Anayasa değişikliği referandumunun sonucunun, Türkiye’nin geleceği için olumlu katkı yapmasını diledi.

Evet ve hayır oylarının birbirine çok yakın olmasının Türkiye siyasal yaşamında diyaloğun bundan sonra daha önemli olduğunu gösterdiğini kaydeden Akıncı, evet ve hayır diyeniyle Türkiye’nin Kıbrıs Türkü için bir bütün ve önemli olduğunu; Kıbrıs sorununun çözümü için yakın istişare içinde çalışmaya devam edeceklerini ifade etti.

Akıncı, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Cumhuriyeti Başbakanı Binali Yıldırım ve ana muhalefet Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na birer mesaj gönderdi.

Cumhurbaşkanlığı Basın Bürosu’nun açıklamasına göre, Cumhurbaşkanı Akıncı mesajlarında, Anayasa değişikliği referandumu sonucunun Türkiye’nin geleceği için olumlu katkı yapmasını diledi.

Bu arada Cumhurbaşkanı Akıncı referandum sonucu ile ilgili olarak şu açıklamayı yaptı:

“Türkiye seçmeni, kendi anayasasında düzenleme yapmak için geçtiğimiz pazar günü sandığa gitti. Çıkan sonucun Türkiye’nin geleceği için olumlu katkılar yapmasını temenni etmekteyiz.

Türkiye, Kıbrıs Türkü için referandumda ‘evet’ ve ‘hayır’ diyeniyle bir bütündür ve Türkiye bir bütün olarak bizim için önemlidir.

Evet ve hayır oylarının birbirine çok yakın olması, Türkiye’nin siyasal yaşamında demokratik diyaloğun bundan sonra daha da önemli olduğunun göstergesidir.

Türkiye ile bundan önce olduğu gibi, bundan sonra da Kıbrıs sorununun çözümü için yakın istişare içinde çalışmaya devam edeceğiz.”