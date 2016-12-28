Akıncı, Cenevre’den beklentilerini anlattı

Liderler, 9 Ocak’ta İsviçre’nin Cenevre kentinde bir araya gelecek. Bunu üç gün sonra, 12 Ocak tarihinde garantör ülkeler Türkiye, Yunanistan ve İngiltere’nin de katılacağı beşli konferans izleyecek.

BBC Türkçe’nin sorularını yanıtlayan Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Cenevre’deki görüşmelerden beklentilerinin yüksek olduğunu söyledi.

Akıncı, Kıbrıs sorununun tüm unsurlarının Cenevre’de çözülüp bitirilmesini beklemenin gerçekçi olmayacağının da altını çizdi.

Habere göre Akıncı’nın temel hedefi, Cenevre’den 2017 baharında yapılacak ve Ada’nın birleşmesi konusunun halka sunulacağı bir referandum kararıyla dönülmesi.

Türk askerinin Kıbrıs’taki mevcudiyetini tamamen ortadan kaldırma yönündeki Yunanistan ve Rum tarafından gelen taleplerin Cumhurbaşkanı Akıncı için kırmızı çizgi teşkil etiği belirtilen habere göre Akıncı, “Biz Sayın Anastasiades’le aynı yaş kuşağının insanlarıyız. Bizim kuşağın aslında son denemesini yapıyoruz,” diyerek, Cenevre görüşmelerinin Kıbrıs’ta barışın sağlanması için son fırsat olabileceğini vurguluyor.

Akıncı “Genç kuşaklar birbirlerini tanımadan, birbirlerinin lisanını bilmeden yetişiyor. Birbirlerinin bölgelerini turist gibi gidip gezip geliyor. Birbirine yabancı iki toplum yetişiyor. Bunlar bir araya gelemez daha sonra,” diye konuştu.

Akıncı ropörtajında çıkış yolu dahilinde Türk askerinin tamamen Kıbrıs’tan ayrılması seçeneği gündeme gelecek mi? Sorusuna karşı; “Hayır, bu Kıbrıslı Türkler için söz konusu olmaz. Mutlaka üzerinde mutabakat sağlanacak bir sayı burada kalacaktır.Türk askerinin buradaki varlığına kesinlikle ihtiyaç vardır. Bunun da gerekçeleri çok açık ve nettir” ifadelerini kullandı.