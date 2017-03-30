Akıncı: Zihniyet değişimine ihtiyaç var

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, toplumlarına, cep telefonu iletişimi, elektrik sistemlerinin bağlanması, yangın müdahalesi gibi sıkıntıların aşılıp ortak adım atabildiklerini, barış kültürünü geliştirmeye kararlı olduklarını göstermeleri gerektiğini vurguladı.

Bunun için ciddi bir zihniyet değişimine ihtiyaç olduğunu dile getiren Akıncı, “Bunları yapmazsak çözüm de sağlayabiliriz, altına imzalar da atabiliriz ama bunu yaşatmak mümkün olmaz” dedi. Akıncı, bunların önemsiz şeyler olmadığını ancak aynı karşılığı gördüğü takdirde konuşulabileceğini de belirtti.

7 Nisan’dan sonra resmi müzakere sürecinin başlayabileceğini de söyleyen Akıncı, bu düşünülerek planlama yapılması gerektiğini ifade etti.

“MEKİK DİPLOMASİNİN ARTIRILMASI GEREKİR”

BM’ye de bundan sonraki süreçte daha fazla görev düştüğünü dile getiren Akıncı, mekik diplomasisinin artırılması gerektiğini, süreci en hızlı şekilde değerlendirmenin yolunun bu olduğunu vurguladı.

Konuları masa başında her şeyiyle ele alıp bitirme anlayışının artık kendisine göre sonlandığını kaydeden Akıncı, mekik diplomasisinden bahsederken “Anastasiadis’le hiç bir araya gelmeyelim” demediğini, gerektikçe onun da yapılabileceğini ancak hakemlik olarak algılanmadan ve resmi öneri yapar pozisyona geçmeden BM’nin daha köprü kurucu bir anlayışla taraflara yardımcı olabileceğini belirtti. Bu konuda BM yetkililerini istekli gördüklerini de ifade eden Akıncı, Pazar akşamı yemekte bunu da konuşacaklarını belirtti.

Akıncı, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis ile bir araya gelecekleri yemekte, güven artırıcı önlemler konusunda atılmasını istedikleri adımları Anastasiadis’e aktaracaklarını; bundan sonraki yol haritalarının ne olacağını ele alarak, önlerindeki dönemi planlayacaklarını söyledi.

Cumhurbaşkanı Akıncı, İngiltere Dışişleri Bakanlığı Savunma ve İstihbarat Genel Direktörü Jonathan Allen’i kabulü sonrasında basına açıklamalar yaptı ve soruları yanıtladı.

Akıncı, Rum Dışişleri Bakanı Kasulidis’in “Mecliste, Elam’ın tuzağına düştük, bu yanlıştı ve bu yanlışı düzeltmek gerekir, dolayısıyla bu yönde DİSİ Başkanı Neofiti’nun attığı adımlar doğrudur onu destekliyorum” dediğini hatırlattı.

Bunun doğru bir saptama olduğunu ve verilen desteklerle Liderlerin bir araya gelmesini sağlayacak adımlar atılmasının sağlandığını ifade eden Cumhurbaşkanı Akıncı, 7 Nisan’da da bu adımların arkasının geleceğini ve Enosis plebisitinin anılmasıyla ilgili yapılan yanlışın düzeltileceğini ifade etti.

“YENİ BİR DÖNEM”

Böylelikle yeniden müzakerelerin başlayabileceği yeni bir dönem açılacağını dile getiren Akıncı, bu yeni dönemin uzun bir zaman dilimi olmayacağını, Rum tarafını seçimlerin heyecanının şimdiden sardığını kaydetti.

Nisan ve Mayıs aylarının artık karar ayları olacağını kaydeden Akıncı, gidilecek köyün minarelerinin artık bu aylarda görülmesi gerektiğini söyledi.

Pazar akşamki yemekle ilgili, bundan sonraki sürecin güven artırıcı önlemlere harcanacağı şeklinde yanlış algılamalar, algılar olduğunu belirten Akıncı, iki toplum arasında güvenin olamayışı ve bunun daha da zarar görmesinin kendilerine rahatsızlık verdiğini, bu nedenle 2 yıl önce mutabakata vararak aldıkları kararların uygulamaya geçirilmesini istediklerini, bu yöndeki isteklerini yemekte Anastasiadis’e aktaracağını söyledi.

“ALINAN KARARLARIN YAŞAMA GEÇMEMİŞ OLMASI DÜŞÜNDÜRÜCÜ”

Bu alınan kararların yaşama geçmemiş olmasının üzüntü verici ve düşündürücü olduğuna dikkat çeken Cumhurbaşkanı Akıncı, 28 Mayıs 2015’ta alınan kararları sıraladı. Mobil telefonların iki tarafta da çekmesi konusunda tüm teknik hususların yerine getirildiğini ancak Rum tarafında bir yasa değişikliğine ihtiyaç duyulduğu için hayata geçirilemediğini anımsatan Akıncı, AKEL ve DİSİ’nin bu gibi düzenlemelerin yapılması konusunda olumlu rol oynayabileceğini belirtti.

Elektrik sistemlerinin kalıcı olarak birbiriyle bağlanması konusunda da karar alındığını, geçici bağlantılar yapıldığını ancak kalıcı olarak bağlanamadığını belirten Akıncı, Rum tarafına göre son bir kez kontrolden geçmesi gerektiğini, bunun için kaynak gerektiğini, sonra bunun bulunduğunu ancak hala kalıcı olacak bağlanamadığını anlattı.

Bir eğitim komisyonu kurulduğunu, bunun için bir yönerge hazırlandığını da dile getiren Akıncı, bunun günümüz şartlarında barış kültürünü geliştirmek için en gerekli olan komisyonlardan birisi olduğunu kaydetti. Akıncı, gelinen noktada o yönergenin kabulünü beklediklerini söyledi.

Okullar öğretmenler arasında iş birliği olması yönünde konuşmalar yapıldığını, öneriler sunulduğunu da dile getiren Akıncı, “Kuzey’den öğrencileriniz öğretmenleriniz arzu ederseniz bizim okullarımızı ziyaret etsinler ama biz gelemeyiz” şeklinde bir karşılık aldıklarını belirtti.

1994-1995 yıllarında Kuzey’de büyük yangınlar olduğunu, o zamanlar Kuzey’deki yöneticilerin Rum tarafından desteği kabul edemediğini, kendisi görevde olduğu dönemde Güney’de 5 gün süren bir yangın yaşandığını ve kendi yardım tekliflerini bu kez de Güney’in kabul etmediğini anlatan Akıncı, bir kriz komitesi bulunduğunu, bu kriz komitesinin karar vermesini ve bundan sonraki bu gibi durumlarda ne yapacağının peşinen bilinmesini istedi.

Bu konuda Rum tarafının masaya ortaya koyduğu pozisyonu aktaran Akıncı, “Sizin tarafta bir yangın olursa biz size yangın aracı hiçbir amblemini kapatmadan yollarız, ancak bizde bir yangın olursa sizin araçlarınız bizim tarafa geldiğinde tüm amblemleri kapatılarak geçebilir” dendiğini anlattı.

“TANIMA FOBİSİ KALKMADIKÇA…”

Akıncı, bu tanıma fobisi kalkmadıkça güven yaratıcı önlemler bakımından ileriye doğru adım atmanın çok zor olduğunu, Rum tarafının bu yanlıştan bir an önce vazgeçmesi gerektiğini de kaydetti. Akıncı, “Bizim yangın araçlarımız o tarafa gittiğinde Rum tarafı KKTC’yi tanımaya yönelmez, sadece yangının söndürülmesine katkı sağlanır” diye konuştu.

Pile’de yasa dışı kumarhanelere birkaç ay önce yapılan ortak müdahaleyle ilgili olarak da konuşan Akıncı, BM gözetiminde yapılan bu müdahalenin Rum basınında sanki ortak olmamış sadece Rum polisi tarafından gerçekleştirilmiş şeklinde yer aldığını anlattı.

“RUM TARAFININ TAKDİĞİ…”

Gazetecilerin sorularını da yanıtlayan Akıncı, müzakerelere ara verilmesi sonrasında “Türkiye’de referandum var, onun için Akıncı masadan ayrıldı, bunu kendisine Türkiye söyledi” gibi söylemler sarf edenler olduğunu belirterek, müzakerelerin başlayabilmesi ile, bunun hiç gerçekle ilişkisinin olmadığının da ortaya çıkmış olabileceğini ifade etti.

Akıncı, Türkiye’den bu yönde bir telkin gelmediğini de belirtti. Akıncı, sorunu önemsizleştirmek ve başka bir mazeret aramak için Rum tarafının taktiği olduğunu, Rum tarafında seçim sürecinin çok erken başladığını ifade etti ve “Umarım bu bize önümüzdeki ayları heba ettirmez” diye konuştu.

Rum basınında yer alan “ Temmuz’da anlaşma Eylül’de referandum” iddiasıyla ilgili bir soruya da yanıt veren Akıncı, böyle bir şey olmadığını, bunun tamamen spekülatif olduğunu, kendilerinin masanın yeniden kurulmasının koşullarını oluşturmaya çalıştıklarını ifade etti.

ALLEN’LE GÖRÜŞME…

İngiltere Dışişleri Bakanlığı Savunma ve İstihbarat Genel Direktörü Jonathan Allen ile görüşmesinin amacının ve Rum basınında yer alan Almanya’nın İncirlik üssü yerine Ağrotur ve Baf üslerini tercih edeceği yönündeki iddiaların sorulması üzerine Cumhurbaşkanı Akıncı, Allen ile görüşmesinde böyle bir konunun gündeme gelmediğini, Allan’in Mont Pelerin’de teknik düzeyde yapılan güvenlik ve garantilerle ilgili toplantılara İngiliz heyetine başkanlık eden kişi olduğunu, ziyaretin de bu çerçevede olduğunu söyledi.

Müzakerelerin içinde bulunduğu durumla ilgili Kıbrıs Türk tarafının görüşlerini Allen’e aktardıklarını söyleyen Akıncı, sorularını yanıtlayıp onu da dinlediklerini kaydetti.

“EIDE ‘NİN GARANTÖRLERLE TEMASLAR YAPMASI…”

Diğer bir soru üzerine, Akıncı, bundan sonraki süreçte mekik diplomasisini yoğunlaştırması gerektiğini ifade ettiği BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Özel Danışması Espen Barth Eide’nin garantörlerle de gidip aynı temasları yapmasının beklenen bir gelişme olacağını, güvenlik ve garantiler konularında garantörlerin de devrede olması gerektiğini kaydetti. Akıncı, belli bir aşamaya geldiğinde konferansın devam edeceğini de dile getirdi.

Müzakerelerde bugüne kadar elde edilmemiş ilerlemeler kaydedildiğini ifade eden Akıncı, sıkıntıların hala devam ettiği noktalar da bulunduğunu ve hala Kıbrıs Rum tarafının Kıbrıslı Türkler’in kararlara etkin katılımı konusundaki çok makul taleplerine ısrarla yanıt veremediğini, bunların aşılması gerektiğini belirtti.

Türk ve Yunan vatandaşlarına eşdeğer muamele konusunu gidip Brüksel’i provoke etmek suretiyle çok büyüttüklerini ifade eden Akıncı, bunu çok büyük ve elde edilemeyecek bir konuymuş gibi Brüksel’e taşımalarının yadırganacak bir konu olduğunu belirtti Akıncı, AB’nin aslında bu konuda yardımcı olmak istediğini de dile getirdi ve makuliyet içinde bir formül bulunacağını da söyledi.

Akıncı, yemekte güven artırıcı önlemlerle ilgili düşüncelerini genel hatlarıyla aktaracağını da dile getirdi ve bu konularda atılması gereken adımların ve barış kültürünün geliştirilmesinin çözüm olsa olmasa istenecek şeyler olduğunu vurguladı.

Bunların halledilebilmesi için aynı ruh halinde olmak gerektiğini de söyleyen Akıncı, “Rum lider böyle düşünmüyorsa ve bunları önemsemiyorsa yapacak bir şey yoktur. O zaman biz de döner halkımıza kusura bakmayın önceleri böyleydi şimdi böyle. Bu telefonlar ilanihaye olmayacak konuşulamayacak deriz. Yeter ki son durum nedir bunu bir tespit edelim “ diye konuştu.

Akıncı, Pazar günü bu ayrıntıları konuşmaya vakit olmaz ise bunların bir daha sonraki toplantıda da konuşulabileceğini de dile getirdi.

Bir soru üzerine, Rum liderin de yeni bir metodolojinin daha iyi olacağı konusunda açıklaması olduğunu kaydeden Akıncı, Pazar günü bunu göreceklerini, kendisiyle bunu konuşmadıklarını mekik diplomasisi konusunun krizden sonra ortaya çıktığını anlattı.