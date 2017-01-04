Akıncı Türkiye yolcusu

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, yarın Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan ile çalışma toplantısında bir araya gelecek. Ankara’daki çalışma toplantısı yarın (5 Ocak Perşembe) yapılacak.Cumhurbaşkanı Akıncı ve heyeti yarın sabah 10:10’da Ercan’dan Ankara’ya gitmek üzere KKTC’den ayrılacak.

LİDERLER BİRARAYA GELDİ

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ve Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis, Kıbrıs müzakereleri çerçevesinde biraraya geldi. BM Barış Gücü’nün ara bölgede müzakereler için tahsis ettiği binada yer alan görüşme saat 11.00’de başladı.