Akıncı: Süreci ip gibi uzatmak anlamsız!’

KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Rum tarafının bir an önce kararını vermesi gerektiğini belirterek, “Kıbrıs’taki süreci incir ipi gibi uzatmanın” bir anlamı olmadığını ifade etti.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Kıbrıs’taki süreci “incir ipi gibi uzatmanın” bir anlamı olmadığını söylerken, Rum kesiminin artık bir karar vermesi gerektiğini vurguladı.

Milliyet’in sorularını yanıtlayan KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, müzakere masasında “A planı” ile oturduğunu kaydederken, “Hedefim çözüm. Yanlız, hayat bu noktada durmuyor. Yani hayat akışı içinde kendini geliştirir. Federal çözümün son denemesidir bu süreç” dedi. Birbirine yabancı kuşakların, artık federasyonu konuşmayacağının da altını çizen Akıncı, “Eğer amaç oysa, Ada’da iki ayrı devlet kökleşir” ifadesini kullandı.

Akıncı, “KKTC, ya bir çözümle Kıbrıs Türk Kurucu Devleti’ne evrilecek ya federal çatı altında ortaklık altında olacak. Bu bizim tercihimiz, amacımız. Bundan vazgeçmiş değiliz. Ama bu bizim dışımızdaki olaylar nedeniyle olamıyorsa, artık bu adada iki ayrı devlet kökleşecek. Bunun başka yolu var mı?” dedi.

‘Hemen ertesi gün!’

2016’da Kıbrıs sorununun çözümüne yönelik daha fazla umut olduğunu hatırlatan Akıncı, buna rağmen Kıbrıs Rum lideri Nikos Anastasiadis’in, 2018’deki başkanlık seçimleri nedeniyle ELAM’ın peşine takıldığını kaydetti.

Rum Yönetimi’nin, “red cephesi” ve Rum Kilisesi’ni tatmin etmeye yöneldiğini ifade eden Akıncı, “Seçim kaygısı Rum yönetimini erken sardı” dedi. Kıbrıs’ta anlaşmanın ancak “barış kültürünün” inşasıyla mümkün olacağına işaret eden Akıncı, Enosis kararının değiştirilmesi durumunda hemen ertesi gün masaya döneceğinin de altını çizdi. Anastasiadis’in, Kıbrıslı Türklerin tepkilerini hafife almaması gerektiğine dikkat çeken Akıncı, “Ne söylediğimizi anlamamazlıktan da geliyorlar” eleştirisi yaptı.

Gençler çok uzak

Çözüme sadece Türklerin “mecbur” olduğu algısının yanlışlığına da vurgu yapan KKTC Cumhurbaşkanı, “Sadece Kıbrıs Türkü’nün ihtiyacı yok. İki taraf da çözüme muhtaç olduğunu hissetmelidir” dedi. Enosis kültürünün okullara yayılmasının ciddi bir olay olduğunu ifade eden Akıncı şöyle devam etti:

“Böyle durumda, bir anlaşmaya varsak da o anlaşmayı kalıcı kılamayız. Türk tarafına şu anda en uzak kesim Rum gençlerdir. Altında da eğitim sistemi yatmaktadır. Siz eğitim sistemini düzelteceğinize, ELAM gibi ırkçı bir partinin peşinden sürüklenirseniz, biz buna sessiz mi kalacağız? Hiç yapılmaması gereken bir şey Enosis anlayışını okullara enjekte ediyorsunuz. Yoksa bir metni imzalayabilirsiniz. Ama onu yaşama nasıl geçireceksiniz?”

‘Allah kerim’

Rum lider Anastasiadis’in süreci uzatmak istediğini ifade eden KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı, “Rumlar takvim istemez, tarih istemez, onu istemez bunu istemez. İstediği, gelecek yıl seçimlere kadar bu iş böyle sürsün gitsin. Ondan sonrası Allah kerim!” dedi. Akdeniz’deki doğalgaza da vurgu yapan Akıncı, “Kıbrıs’ta bir çözüm olmadığı takdirde, deniz altındaki zenginlikler bir çatışma alanı haline gelebilir. Bunu söyleyince, ‘Akıncı bizi tehdit ediyor’ diyorlar. Ben tehdit etmiyorum, gerçeği söylüyorum” diye konuştu.