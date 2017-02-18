Akıncı; Rum tarafının bu yanlışı düzeltmesi gerekir

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Enosis Plebisiti’nin kutlanacak olaylar listesine alınmasının, yanlış bir tutum ve provokasyon olduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanı Akıncı TRT Habere yaptığı açıklamada, Rum tarafının, yaptığı bu yanlışı düzeltilmesi gerektiğini belirtti.

Akıncı, 67 yıl önce yaşanmış bir olayın hala bugünki gibi kritik bir aşamda yeniden kutsanması ve kutlanacak olaylar listesine alınmasının yanlış oldğunu söyledi.

Cumhurbaşkanı Akıncı, “Daha da vahimi, bunun genç beyinlere aktarılmak istenmesi, okullarda kutlanmasının istenmesidir. Enosis; yani Kıbrıs’ın Yunansitana bağlanma arzusu, Kıbrıs’taki bütün bu olayın tek sorumlusudur. Müzakerelerin bu aşamasında böyle bir olayı gündeme taşımak kabul edilebilir bir durum değildi.” diye konuştu.

İlk andan itibaren bu durum tepki koyduklarını anlatan Cumhurbaşkanı, “Ne mutlu ki Türk toplumu da 7’den 70’e, en soldan, en sağa kadar bu konuda seslerini yükselttiler. O kadar ki Rum toplumunun kendi içinde de bu konuya tepkiler oluştu” dedi.

Akıncı, müzakere süreci çerçevesinde bir barış kültürü oluşturmak adına ortak eğitim komisyonu kurulduğunu belirtti.

Cumhurbaşkanı Akıncı, “Kıbrıs’ta esas mesele, çözüme ulaşmak değildir. O çözümü yaşanır kılmak çok daha önemlidir” diye konuştu.

Mustafa Akıncı, kalıcı bir çözümün ise, genç kuşakları doğru eğiterek ve bir barış kültürü oluşturarak yapılabileceğinin altını çizdi.

Yaşanan bu olayda birinci olgunun, kültürel boyut olduğunu belirten Akıncı, Rum Meclisinde bir yasa değişikliği yapılacaksa, cep telefonlarının iki taraf arasında kullanılabilir hale getirilebileceğine dikkati çekti.

Cumhurbaşkanı Akıncı, yapılmak istenen bu düzenlemeye engel olduğu söylenen yasanın da değiştirilebileceğini söyledi.

Akıncı ikinci olgunun ise, Rum meclisinin çoğunluğunun, ELAM gibi ırkçı ve faşist bir partinin peşine takılması olduğuna dikkati çekti.

Akıncı, ELAM’ın önerisine, Rum Lider Anastasiadis’in partisi DİSİ’nin de çekimser kalarak meclisten geçmesine yardımcı olduğunu söyledi.

Mustafa Akıncı, Güney’de ELAM, DİKO ve EDEK gibi değişik partiler olduğunu belirterek, bu partilerin iki kesimli, iki toplumlu federasyona temelden karşı olduklarını belirtti.

Cumhurbaşkanı Akıncı, bu partilerin toplam oy oranların yüzde 30’la 40 arasında olduğunu ve bunun da küçümsenecek bir rakam olmadığını söyledi.

Akıncı,“Bu partiler, Federasyona bu kadar karşıysa, gelecekte biz federasyonu ortadan kaldıralım, anayasayı yeniden yazalım noktasına gelinirse. Geçmişte yaşanan kötü olaylar yeniden patlak verebilir” diye konuştu.

Akıncı, bu olayın; Türkiye’nin etkin garantisinin ve güvencesinin ne kadar gerekli olduğunu, Kıbrıslı Türklerin de bunu isterken ne kadar haklı olduğunun bir kez daha ortaya çıktığını söyledi.

Rum Lider Anastasiadis’in sözcüsünün, alınan bu kararın zamanlamasının yanlış olduğu söylemini de eleştiren Cumhurbaşkanı Akıncı, “Bu kararın alındığı zamanın yanlış olduğunu söylemek yanlış bir söylemdir. Böyle bir kararın zamanlaması, daha uygun bir zamanı olamaz.”diye konuştu.

Akıncı, “bu yanlış, ELAM tarafından tezgahlanmış olabilir ama bu hataya düşenler de bunu düzeltmelidriler. Dağıttıkları bu müzakere masasının toparlanması gerektir. Müzakereler eğer sağlam bir zemin kurulursa yürütülebilir.”dedi.

Türk tarafının hiçbir zaman müzakere masasından kaçmadığına vurgu yapan Akıncı, “Sayın Anstasiadisin, sözcüsü aracılığı ile idda ettiği gibi; benim masadan kaçma gibi bir niyetimin olmadığını bütün dünya biliyor.” Diye konuştu.

Rum Lider Anastasiadis’in, müzakere masasında kendisinin de bu kararın içine

Sinmediğini kendilerine söylediğini ifade eden Cumhurbaşkanı, “Bunu sadece bize değil dünya kamu oyuna da söylemesi gerekir”dedi.

Akıncı, müzakerelerin 5’li zirve seviyesine gelmesinin, Türk tarafının çözüm istenci sayesinde olduğunu belirterek, artık Rum tarafının da adım atma zamanının geldiğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, bu durumun düzeltilmesi gerektiğini belirterek, “Ada’da en büyük sorun güvensizlik sorunudur. Bu sorunu gidermek de artık Rum tarafına kalmış birşeydir.” Diye konuştu.