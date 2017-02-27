Akıncı: Rum liderin açıklamaları eşitliği sulandırdı

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Pakistan’a gidiyor…

İslamabad’da yer alacak 13’üncü Ekonomik İşbirliği Teşkilatı Zirve Toplantısı’na katılacak olan Akıncı KKTC’den ayrılmadan önce Ercan Havalimanı’nda basına açıklamada bulundu.

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, BM parametlerinden bir tanesi olan eşitliğin, Rum liderin azınlık çoğunluk şeklinde yaptığı değerlendirme ile sulandırıldığını söyledi ve bu söylemin tüm federal çözüm prensiplerine aykırı olduğunu vurguladı.

Kıbrıs Türk devleti olarak gözlemci üyeliği bulunduğunu ve bu sıfatlı geçmişte çeşitli etkinliklere de ev sahipliği yaptığını anımsatan Akıncı, gelecekte de bu tür etkinliklerde Kıbrıs Türk devleti olarak ev sahipliğini sürdürmek istediğini dile getirdi.