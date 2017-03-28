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28 Mart 2017

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Kıbrıs

Akıncı, Polis Akademileri sorumlularını kabul etti

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Akıncı, Polis Akademileri sorumlularını kabul etti
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Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Uluslararası Polis Akademileri Birliği’nin altıncı konferansına katılmak üzere KKTC’de bulunan polis akademileri sorumlularını kabul etti.

Cumhurbaşkanı Akıncı Polis Akademisi sorumlularını kabulünde, tüm temsilcilere çalışmalarında başarılar diledi.

Uluslararası Polis Akademileri Birliği Müdürü Prof. Dr. Yılmaz Çolak ise Birliğin dünyanın en büyük polis akademisi birliklerinden olduğunu, 78 üyelerinin bulunduğunu kaydetti ve Cumhurbaşkanına ev sahipliğinden dolayı teşekkür etti.

Ziyaretin anısına hediyeler verilen kabulde Polis Genel Müdürü Süleyman Manavoğlu da bulundu.

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