Akıncı: Perşembeye kadar Anastasiadis’in tavrını görmeyi bekleyeceğim

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Rum Meclisi’nin ENOSİS plebisitinin okullarda kutlanmaya başlanması kararı üzerine atılacak adım konusunda, Kıbrıs Rum Yönetimi Lideri Nikos Anastasiadis’in perşembe günkü toplantıya kadar tavrının ne olacağını görmeyi bekleyeceğini söyledi.

Akıncı, perşembe günkü görüşme konusunda “Bu toplantıya giderim ama bu toplantıda konu yalnız bu olur. Başka bir şey konuşulmaz” dedi.

Cumhurbaşkanı Akıncı, Kıbrıs Türk tarafının karardan duyduğu rahatsızlığı vurgulayarak karar düzeltilmezse müzakerenin anlamı kalmayacağını belirtti.

Akıncı, Rum liderliğinin bir karar vermesi gerektiğine dikkat çekerek, “Ciddiyetle bizimle, en azından mart ve nisan aylarında bir çözüm için uğraş verecek mi? Seçimi daha sonra düşünecek ve federal bir çözümün getireceği seçim olasılıklılarını mı değerlendirecek? Yoksa kendi toplumu içindeki seçimlerle mi meşgul olacak?” diye sordu.

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Özel Temsilcisi Elizabeth Spehar’ı Cumhurbaşkanlığı’na çağırarak, Kıbrıs Rum Temsilciler Meclisi’nde adanın Yunanistan’a bağlanmasını öngören Enosis’le ilgili 1950’de Kilise tarafından düzenlenen ve yüzde 96 evet sonucu çıkan plebisiti anma yöndeki karar hakkındaki düşüncelerini aktardı.

Akıncı görüşme sonrası düzenlediği basın toplantısında, Kıbrıs Rum Temsilciler Meclisi’nde alınan kararın, “Enosis hayalini gündeme taşıyan bir karar” olduğunu söyledi.

Spehar’a konunun ciddiyetini anlattıklarını söyleyen Cumhurbaşkanı Akıncı, bunun basit ve hafife alınacak bir konu olmadığını söylediklerini belirtti.

“ELAM’IN MECLİSİ PEŞİNDEN SÜRÜKLEMESİ, ÜZERİNDE DURULMASI GEREKEN BİR KONU”

Enosis gibi Kıbrıs Türklerinde yıllarca endişe yaratan bir düşünceyle ilgili 1950’de yapılan plebisitin 2017’de gündeme taşınmasını “ son derece vahim bir gelişme” olarak değerlendiren Akıncı, Temsilciler Meclisi’nde en az sandalyeye sahip olan partilerden biri olan ELAM gibi ırkçı ve faşist bir partinin, Meclis’te çoğunluğu sürüklemesinin üzerinde ciddiyetle durulması gereken bir konu olduğunu söyledi.

Akıncı, Güney Kıbrıs’taki iktidar DİSİ’nin Meclis komitesinde söz konusu öneriye onay vermesi, Meclis’teki oylamada da çekimser kalarak öneriye dolaylı bir şekilde onay vermesinin de olayın vahametinin diğer bir boyutu olduğunu kaydetti.

Kararın en çok Rum gençliğini ilgilendirmesinin de önemli olduğunu kaydeden Akıncı, tüm araştırmaların ortaya koyduğu gibi, çözüme en uzak duran kesim olan Kıbrıs Rum gençliğinde ENOSİS’i canlı tutacak mesajlar verilmesinin, bu vahametin başka bir boyutu olduğunu ifade etti.

“MÜZAKERE SÜRECİNE BÜYÜK DARBE”

Kıbrıs’ta çözüme ulaşabilmek için yeni bir barış kültürüne ihtiyaç olduğuna işaret eden Cumhurbaşkanı Akıncı, böyle bir ortamda gençlere ENOSİS hayalini ve o plebisiti kutsayan bir anlayışın enjekte edilmesinin ve üstelik bunu Anastasiadis’in partisinin eliyle de yapılabilmesinin yürütülen müzakere sürecine büyük bir darbe niteliğinde olduğunu vurguladı

Kararın çıkmasının ardından yaptığı açıklamada, kararın iptal edilmesi çağrısında bulunduğunu, bu çağrının üzerinden iki gün geçmesine rağmen bir gelişme yaşanmadığını kaydeden Akıncı, Cumhuriyet Meclisi’nin bugün konuyla alakalı deklarasyonunun yerinde olduğunu söyledi.

SPEHAR İLE GÖRÜŞME

BM Temsilcisi Elizabeth Spehar ile görüşmesinde Spehar’a karar ile ilgili Kıbrıs Türk tarafının ciddi tepkisini, hayal kırıklığını ve kınamalarını ilettiklerini ifade eden Akıncı, Birleşmiş Milletler tarafından olayın görmemezlikten gelinemeyeceğini, BM’den bu konuda bir girişim beklediklerini, düşüncelerinin BM Genel Sekreteri’ne iletilmesini talep ettiklerini ifade etti.

“KÜÇÜK BİR OLAY GİBİ GEÇİŞTİRİLEMEZ”

Anastasiadis’in atacağı adımın önemli olacağına, bunun okullarda öğretmenlerle öğrencilerin konuşacağı küçük bir olay gibi geçiştirilebilecek bir olay olmadığına vurgu yapan Cumhurbaşkanı Akıncı, nasıl ki KKTC’nin Türkiye ile ilhakı konu olduğunda en başta karşı gelenlerden biri kendisi oluyorsa, Anastasiadis’in de, federal bir çözüm temenni ediyorsa, tüm adanın Yunanistan’a ilhak hayalini canlı tutacak hareketlere onay vermemesi gerektiğini vurguladı.

Akıncı, nasıl ki kendisi en sıkıntılı konularda Kıbrıs Türk halkını bir çözüme hazırlamak için çalışıyorsa, Anastasiadis’in de halkını, Kıbrıslı Türklerin siyasi eşitliği, kararlara etkin katılımı, kararlarda Kıbrıslı Türklerin oyunun gerekli olacağına, dönüşümlü başkanlığa hazır etmesi için çalışması gerektiğini ifade etti.

“SONUÇ ELDE ETMEK İMKANSIZ HALE GELEBİLİR”

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı “Bu konularda adımlar atılmadığı takdirde, havanda su dövmeye devam ederiz ve bir sonuç elde etmek imkansız hale gelebilir” dedi.

“ANLAM VERMEK MÜMKÜN DEĞİL”

Olayın, Güney’deki seçim hazırlıkları çerçevesinde ret cephesine göz kırpma olarak görülmesine de anlam verilemeyeceğini kaydeden Akıncı, “(o zaman) ‘Güneydeki toplumda, Enosis hâlâ prim yapıyor, o nedenle biz ancak böyle yürüyeceğiz’ demeleri lazım. Bunu da herkese, tüm dünya kamu oyuna da izah etmeleri lazım” dedi.

Müzakerelerin beşli konferans safhasına Kıbrıs Türk tarafının güçlü gayretleri sayesinde gelindiğini kaydeden Akıncı, Güney Kıbrıs’taki 2018’de başkanlık seçimleri yer alacak olması ve adanın güneyinde doğal gaz arayışlarının 2017’nin başlarında müzakerelerde sıkıntı yaratacağını pek çok kez dile getirdiğini, burada haklılığının erken ortaya çıktığını, söz konusu sıkıntıların Nisan-Mayıs aylarında baş göstermesini beklediğini ancak Güney Kıbrıs’ta ittifak arayışlarının şimdiden başladığının görülebileceğini söyledi.

Akıncı, Kıbrıs Rum liderliğinin, federal bir çözüm için mi yoksa Güney Kıbrıs’taki seçimler için mi gayret göstereceği noktasında karar vermesi gerekeceğini kaydederek, “Bundan sonraki gelişmeler Rum Liderin atacağı adımlara bağlı olarak şekillenecektir. Bir kez daha akıl yoluna çağırıyoruz. Enosis hayalleri bu adayı bu hallere getirdi… Bundan ders çıkarmayıp halen daha o günlerin özlemi ile yaşamak bölünmüşlüğü kalıcı hale getirir” dedi.

“MÜZAKERECİLER GÖRÜŞMESİ BÜYÜK İHTİMALLE İPTAL”

Gelişmeler ışığında adım adım hareket edeceklerini kaydeden Akıncı, yarınki müzakereciler görüşmesinin büyük ihtimalle yapılmayacağını belirtti.

“PERŞEMBEYE KADAR BU YANLIŞ DÜZELTİLİRSE NE ALA…”

Perşembe günkü liderler düzeyindeki toplantıya kadar Anastasiadis’in ne yapacağını görmeyi istediğini belirten Cumhurbaşkanı Akıncı, şöyle konuştu:

“Perşembeye kadar Anastasiadis ne yapacak; onu bir görmek istiyorum. Şimdi eğer, bu konuda bir adım atarsa ve bu yanlışı düzeltirse ne ala. Düzeltilmezse, perşembe gün çok büyük bir ihtimalle bu toplantıya giderim. Ama bu toplantıda konu yalnız bu olur ve başka bir şey de konuşulmaz. Giderim ve bu toplantıda size anlattıklarımı orada da kendilerine de anlatırım ve bu konuda artık bir karar vermeleri gerektiğini yüz yüze söylerim. Gidip de orada başka türlü bir müzakere yapılmasının bir anlamı kalmaz. Bunu herkesin ne anlama geldiğini, en başta da kendileri ve onun yanında da BM ve diğer ülkeler de anlamalıdırlar. Bu hafife alınacak bir konu değildir. Çok ciddi olarak bizi rencide ve rahatsız ettiğini ve bunu her düzeyde hissettiğimizi, hem cumhurbaşkanının hem hükümetin hem meclisteki bütün partilerin… Bu toplumsal bir tepki noktasındadır. Bunu çok iyi anlamaları ve kavramaları gerekir. Dolayısıyla bu noktadan sonra onların tavırlarını da göreceğiz. Şu andan daha ötesini konuşmak yanlış olur.”

“DİSİ İÇERİSİNDE BAĞIMSIZ HAREKET EDEN GRUP OLMASI DA OLASI”

Akıncı, kararla ilgili olarak DİSİ içerisinde partiden bağımsız hareket eden gruplar bulunmasının da bir olasılık olduğunu kaydetti.