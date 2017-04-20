Akıncı: Müzakerelerde konuşulmadık unsur kalmadı

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, müzakerelerde konuşulmadık unsur kalmadığını söyledi.

Cumhurbaşkanı Akıncı, Türkiye Muharip Gaziler Derneği 2’nci Bölge Karşıyaka Şubesi üyesi gazi ve ailelerini kabulü etti.

Heyeti kabulünde Kıbrıs konusuyla ilgili bilgi veren Akıncı, Kıbrıs sorununun çözümü için 1968’den bu yana her şeyin konuşulduğunu, bir 50 yıl daha konuşulamayacağını kaydetti.

Cumhurbaşkanı Akıncı, Rum tarafının bir zihniyet değişimine ihtiyacı olduğunu belirterek “Bizi adada bir azınlık olarak değil, kendilerine eşdeğer bir toplum olarak, bu adanın ortakları olarak görmeleri lazım” dedi.

Önümüzdeki 2 ayda niyet varsa, çözüm hedefinin çerçevesini çizmenin mümkün olduğunu belirten Cumhurbaşkanı Akıncı, geriye dönüp bakıldığında savaşın ne kadar acı ve kötü olduğunu en iyi savaşı yaşayanların bildiğini belirtti.

Savaşın acılarını da en çok kadınlar ve çocukların çektiğine vurgu yapan Cumhurbaşkanı Akıncı, “Barış ortamında hem Türk ve Yunan ulusları, hem de bu adada yaşayan Kıbrıslı Türkler ve Kıbrıslı Rumlar, çok daha iyi bir gelecek kurabilirler, huzur içerisinde çok daha iyi bir geleceğe yol alabilirler. Yeter ki birbirimizin haklarına saygılı olalım. Bu adada ne onlar yok olabilir, ne de kimse bizi yok edebilir. Eşitlik, özgürlük ve güvenlik içinde yaşayalım. Birbirimize tahakküm etmeyelim. Bir federasyon konuşulduğu zaman azınlık-çoğunluk üzerinden gidilmez. Siyaseten iki eşit varlıktan söz edilir”dedi.

Cumhurbaşkanı Akıncı, Kıbrıs’ta yaşayabilir bir federal çözüm için üç husus çok önemli olduğunu belirterek şöyle devam etti:

“Birincisi özgürlüğümüz. İkincisi eşitliğimiz. Üçüncüsü de, bir daha eski günleri yeniden yaşamamamız açısından güvenliğimizdir. Güvenliğimizi tehdit altında bırakmayacak formüllere ihtiyaç var. Bu 3 asgari unsuru içeren anlaşma için çalışıyoruz. 2 yıldır gayret gösteriyoruz. Arzu ederdik ki şimdiye kadar olumlu bir yere varalım. Olmadı. Bizim yüzümüzden değil.

Kimseyi de suçlamak sistemiyorum. Rum liderle bu akşam görüşüyoruz. İnşallah bir anlayış değişikliği olur”.

“Önümüzdeki 2 ay çok önemli. Bu 2 ay içerisinde bir çözüm hedefinin çerçevesini çizmek niyet varsa mümkün. Çünkü konuşmadık unsur kalmadı. Her şey yıllardır konuşuluyor. 49 yıldır konuşuluyor. Bir 50 yıl daha konuşamayız. Ya anlaşırız o zaman KKTC, kurulacak federal ortaklık devletinin bir parçası haline gelir, ya da kuramıyorsak o zaman KKTC yoluna devam eder.

Türkiye ile de dost ve kardeş bir ülke olarak diğer ülkeler arasında yerimizi alarak yolumuza devam ederiz. İstediğimiz birincisidir. Çözüm herkesin yararınadır. Temenni ederim ki bir daha ne şehitler olsun ne gazilerimiz olsun. İnsanca, hep beraber barış içerisinde yaşayalım.”

Türkiye Muharip Gaziler Derneği 2’nci Bölge Karşıyaka Şubesi Başkanı Halil Taşçı da, her yıl KKTC’ye geldiklerini ve 1974 sonrasında artık turizme katkı yapmak istediklerini söyledi.

“Sizleri ve çalışmalarınızı yakından, ilgiyle, takdirle izliyoruz. Kıbrıs meselesi, hepimizin ortak meselesi. İnşallah sizin şahsınızda çözülecek. Biz Kıbrıs’ı dost ve kardeş olarak görüyoruz. Kıbrıs’ta adil ve kalıcı bir barışın olmasını diliyorum. Taşçı, herkesin huzur bulmasının ancak adil ve kalıcı barışla mümkün olacağını söyledi.