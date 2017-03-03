03 Mart 2017

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Kıbrıs

Akıncı: Kıbrıs’ta iki ayrı devlet kökleşir

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Akıncı: Kıbrıs’ta iki ayrı devlet kökleşir
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Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, 13’üncü Ekonomik İşbirliği Teşkilatı Zirve için gittiği İslamabat’taki temaslarını tamamlayarak KKTC’ye döndü.

Ercan Havalimanı’da basın toplantısı düzenleyen Cumhurbaşkanı Akıncı, İslamabad’ta çok yararlı temaslar gerçekleştirdiklerini anlattı.

“Tarihimizdeki kötülüklerin anası enosistir” diyen Cumhurbaşkanı Akıncı, “Rumların bu yanlışı düzeltilmesi, sadece Kıbrıs Türk halkının isteği olmamalı. Kıbrıs’ta çözüm isteyen tüm rarafların talep etmesi gerekir. Birleşmiş Milletler ve Avrupa Birliği de bunu istemeli” ifadelerini kullandı.

Akıncı: Rum tarafı çözüm yönünde adım atmayacaksa, mazeret üretmeye devam edeceklerse Kıbrıs’ta iki ayrı devlet kökleşir.

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