Akıncı haritaya itiraz etti

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Barış Burcu, sürecin kopmadığını sadece zamanın uzadığını söyledi. Burcu, zamanın uzama talebimin Yunanistan ve Türkiye’den geldiğini söyledi

BEKLENTİDEN UZAK: Barış Burcu, Rum tarafınca sunulan haritanın kabul edilemez olduğunu söyledi. Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın Rum tarafınca sunulan haritaya itiraz ettiğini belirten Burcu, söz konu itiraz mektubunun BM’ye verildiğini belirtti

BAŞARISIZLIK YOK: Burcu, gelinen aşamada bir “başarısızlık” olmadığını belirterek, sadece zaman anlamında istenilen hıza ulaşılamadığını belirtti. Burcu, konferansın devam ettiğini ve iki liderin yeni yakınlaşmalar sağlamak için Kıbrıs’ta bir araya geleceklerini, müzakerecilerin hemen bu çalışmalara başladığını vurguladı

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Barış Burcu, Cenevre’de gerçekleşen Beşli Kıbrıs Konferansı’nın dünkü oturumunun tamamlanmasının ardından yaptığı açıklamada, Kıbrıs konferansının dün beşli olarak başladığını ve devam ettiğini söyledi.

Burcu, Türkiye, Yunanistan ve İngiltere ile iki toplum liderinin de yer aldığı bir konferansın planlandığı gibi devam edeceğini belirtti. Güvenlik ve garantilerle ilgili çalışma gruplarının 18 Ocak’ta toplanıp, altyapı çalışmalarını bitireceğini kaydeden Burcu, konferansın siyasi düzeyde de devam edeceğini bildirdi.

Konferansın çeşitli seviye ve düzeyleri olacağına işaret eden Burcu, şöyle devam etti:

“Biz aslında konferansı yarın (bugün) devam ettirmeye hazırız. Kıbrıs Türk tarafı olarak her türlü çalışmamızı yapmıştık. Türkiye ile İngiltere de bizimle aynı yönde görüş belirtti ancak Yunanistan hazırlığa ihtiyaçları olduğunu ve 10 gün ertelemek istediğini söyledi. Israr etti. Anastasiadis de bu talebe saygı göstererek, ötelenmesini istedi. Önerdikleri tarih 23 Ocak’tı ancak bu tarihin uzak olduğu yönündeki görüşten dolayı 18 Ocak’ta karar verdiler.”

Sözcü Burcu, “Özel temsilciler bugün yeni bir görev aldılar. Süratle çalışma gruplarını oluşturmak ve kendilerini gelecek haftaya hazırlamak için” dedi.

Nami temsil edecek

Teknik Çalışma Grupları’nın 18 Ocak’taki toplantıda çalışmaları dünkü noktadan alıp, ileri götüreceğini kaydeden Burcu, bu çalışmalarda Kıbrıs Türk tarafının Müzakereci Özdil Nami seviyesinde temsil edileceğini belirtti.

Burcu, müzakerelerin, yakınlaşmaların artırılması için her fırsatta ve her seviyede devam ettirileceğini söyledi.

“Başarısızlıktan söz edilemez”



Başka bir soruyu yanıtında, konferansın planlandığı gibi gittiğini ve başarısızlıktan söz edilemeyeceğini belirten Burcu, aksaklığın, istenilen hıza ulaşılmaması olduğunu kaydetti. Burcu, Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Kocias’ın bunda büyük etkisi olduğunu belirtti.

Barış Burcu, bütün konuların her fırsatta ve iç içe görüşüleceğini kaydetti.

Akıncı’dan Guterres’e mektup



Barış Burcu, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın önceki gün BM Genel Sekreteri’ne, Rum tarafının sunduğu haritanın Türk toplumu için kabul edilebilir bir harita olmadığına ilişkin bir mektup gönderdiğini de açıkladı.

Gazetecilerin sorusu üzerine, Burcu, “Haritanın Kıbrıs Türk toplumunun çıkarları ve hayatının devamlılığı için uygun olmadığını söylüyoruz. Bunu tespit edip, BM Genel Sekreteri’ne ilettik” dedi.

Haritaların önceki gün dile getirildiği gibi BM’nin kasasında kilitli olduğunu söyleyen Burcu, haritalara ilişkin müzakerelerin devam ettiğine işaret etti.

Burcu, heyetin yarın Cenevre’den ayrılmasının beklendiğini de ekledi.