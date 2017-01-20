Akıncı: Harita ile ilgili söylediklerim çarpıtılmasın

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, TRT Haber kanalında 17 Ocak 2017 Salı tarihinde yayınlanan Anadolu Soruyor programındaki açıklamaları hakkında bugün UBP Genel Başkanı Başbakan Hüseyin Özgürgün ve Demokrat Parti Genel Başkanı Başbakan Yardımcısı Serdar Denktaş’ın bugün yaptıkları açıklamalarına cevap verdi..

“Söylediklerimi anlamazlıktan gelip çarpıtmaya gerek yoktur. Söylediğim çok açıktır”diyen Cumhurbaşkanı Akıncı, “Merhum Cumhurbaşkanı Denktaş’ın Kıbrıs Türk tarafına kalacak toprağın %29+ olmasını kabul ettiğini, bunu Meclis’e de önerdiğini, Meclis’teki tüm siyasal partilerin de bunu onayladığını hatırlattım. Bu tarihi bir gerçekliktir, bundan rahatsızlık duymaya gerek yoktur. Bizim sunduğumuz haritanın da merhum Denktaş’ın ve Meclis’in kabul ettiği yüzdelik oranına uygun olduğunu belirttim. Bunda da anlaşılmayacak birşey yoktur”.ifadelerini kullandı.

UBP “Cenevre’de sunulan haritadan bilgimiz yoktu”

Ulusal Birlik Partisi, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın katıldığı bir Televizyon programında, Türk tarafı olarak Cenevre’de sunduğu haritadan tüm siyasi partilerin bilgi ve onayının olduğuna ilişkin açıklamasının gerçekleri yansıtmadığını savundu.

UBP Basın bürosundan yapılan açıklamada, Cenevre’deki müzakerelerde ciddi ilerlemeler kaydedilmeden, Türk tarafı olarak somut bir kazanım elde edilmeden Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın, harita sunmakla büyük stratejik hata yaptığı belirtildi.

Açıklamada, ayrıca Akıncı’nın “Bizim sunduğumuz harita sayın Denktaş’ın haritasıdır. Bunu tüm siyasi partiler onaylamıştır” şeklindeki açıklamasının da tarihi bir yanlış olduğunu vurgulandı.

1968 yılından günümüze sürdürülen müzakerelerde Kıbrıs Türk tarafı olarak haritanın ilk kez Cumhurbaşkanı Akıncı tarafından sunulduğuna da dikkat çekilen açıklamada UBP’nin bu adada müzakereler sonunda varılacak bir anlaşmada Kıbrıs Türk tarafına bırakılacak toprakların %29.2 oranına çekilmesini sadece bugün değil, müzakere sürecinin hiçbir döneminde kabul etmediği ve etmeyeceği vurgulandı.