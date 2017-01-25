Akıncı: Çözüm olmazsa KKTC kendi yoluna devam edecek

İstanbul’da bulunan Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı KKTC’ye döndü. İstanbul’da bazı televizyonların haber programlarına konuk olan ve müzakere sürecine ilişkin açıklamalarda yapan Cumhurbaşkanı Akıncı, NTV’ye verdiği mülakattaRum Tarafı’nafikir eksersizi anlamında sunulan öneriyi aktardı.

Cumhurbaşkanı Akıncı, “Anayasal statü tehlikeye girerse, o zaman bizim kurucu devletimizin çerçevesinde kalacak bir müdahale hakkını Türkiye’ye verelim” dedi.

Akıncı, bu çağrının emniyet sübapları bir bir geçildikten sonra; son çare olarak Kıbrıslı Türkler kendi parlamentolarından geçirecekleri bir kararla gerçekleşmesi yönünde olduğunu da kaydetti.

Kıbrıs Rum Tarafının ise sıfır asker ve sıfır güvenlik dediğini belirten Akıncı, “Bunu da bizim kabul etmemiz mümkün değil” dedi.

Cumhurbaşkanı Akıncı, Mont Pelerin’de2 gün süren teknik çalışmaların yapıldığını, sorular sorulduğunu ve Kıbrıslı Türklerin arzu ettikleri bir güvencenin; statünün korunması anlamındaki garantilerin AB kapsamında sağlanamayacağının çok net olarak ortaya çıktığını vurguladı.

Başkan Yardımcısının veto hakkının bulunup bulunmayacağına ilişkin bir soruyu da yanıtlayan Akıncı, şunları söyledi:

“Şimdi veto hakkı kalktı gibi algılanıyor. Dönüşümlü başkanlığın için boş deniyor. Hayır öyle değil. Yine bu üç alanda savunma dış politika ve güvenlik, Kıbrıslı Türk ve Kıbrıslı Rum başkanlar birlikte kararlar aldıkları takdirde o kararlar geçerli olacak. Başkan duruma göre Rum olacak, yardımcısı Türk.. Türk başkan olduğunda yardımcısı Rum olacak”.

Kıbrıs konusunun daha fazla uzamamasının herkesin yararına olacağını belirten Akıncı, “Eğer ortak olacak diğer taraf ‘Hayır kardeşim ben bu yarımda mutluyum. Yoluma böyle devam edeceğim derse onu zorla yanınıza getiremezsiniz. KKTC elbette kendi yoluna devam edecek” dedi.