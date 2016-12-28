Akıncı çok açık konuştu

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, medya mensupları ile bir araya geldi.
Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği’nin organizasyonu ile yapılan etkinlikte, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı bir çok önemli konuya değindi.
Öncelikle şunu söylemek istiyorum ki,”çözüme ulaşmak öyle kolay” değil.
Yorucu bir süreç.
Ciddi riskler alınması gerekiyor.
Ve düşünün ki tamamı omuzlarınızda.
Akıncı, özellikle rol kapmaya çalışan siyaset adamları…
Rol kapmaya çalışan uluslar arası camiaya kapıyı kapamış durumda…
“Ben masanın etrafındakilere bakarım” diyor.
Başlıklar halinde, konuşmasından özet çıkarmaya çalıştım.
Sizlerle de paylaşıyorum…
- Mont Pelerin’de de Yunan temsilcinin olmasını istemiştik. Yunanistan ve Türkiye temsilcilerinin desteğinden mutluluk duyarız.
- Yunanistan garantiler konusunda çok katı davrandı. 0 garanti 0 asker açıklamalarını bertaraf etmek için çok zaman kaybettik.
- Erdoğan- Chipras görüşmesi umarım faydalı geçer. Umarım dışişleri bakanını yollamaz Yunanistan. İngiltere Başbakanı Theresa May’in katılmasını bekliyoruz.
- Biz fikir eksersiz yapıyoruz. Garantörlerin de olacağı platformda garantiler konuşulacak. Türkiye, Kıbrıs Türkü’nün hassasiyetini biliyor. Ama Yunanistan’ın, “Zirveye gelirim, lağvetmek için gelirim” demesi kabul edilemez.
- Güvenlik arayışı kimse için tehdit oluşturmamalı. İlk kez garantiler iki tarafı gözeterek ele alınıyor. İki tarafın güvenliğini sağlayacak, kimse için tehdit olmayacak bir anlayış geliştirilmeli.
- BM’ye görev düşüyor. Eide’nin, Cenevre öncesi Ankara ve Atina ziyareti olacak.
- Rusya ya da başka bir ülkeyle ilgili ön yargım yok. Bizim açımızdan ülke ayrımından öte, aslolan Kıbrıslı Türklerin ve Rumlar’ın çözüm istemesi.
- Çözüm için aslolan Halkın isteğidir. Uluslararası camia ne derse desin. Örneği Annan Planı ve Güney. Hani her şey tıkır tıkır gidecekti?Hayır dediler ve çözüm olmadı.
- Çözüm formülü bulunsa da sağlıklı ilerleme için uluslararası camianın maddi desteğine ihtiyacımız var. Tek nokta dış ülkeler değil. Doğal zenginlik de çözüm için kullanılabilir. Kollektif bir çabaya ihtiyacımız vardır.
- Muhalefetteki partiler geliyor. DP davete teşekkür etti, taslağı istedi. Taslak nerde? Cenevre’nin amacı bu taslak. Yakınlaşma kağıtlarını istiyorlar.
- Tutanakların tamamı Meclis’te. En ufak uzlaşıda ya da değişiklikte meclisi bilgilendiriyoruz. Bilgilendirme yapmadığımızı söylemek en büyük haksızlık.
- Uzlaşma kağıtlarını klasör olarak Meclis’e gönderdik. Karşı görüşü değiştirme ısrarım yok. Parti temsilcilerini orada görmek istiyorum. Partilerin liderlerini bekliyorum…
- Toprak Cenevre’de çözülmeli. Zaten aksi başarısızlık olur.
- Dönüşümlü başkanlık ve yönetimde eşit temsiliyet bizim açımızdan Cenevre’nin başarısı olacak.
- Kıbrıs Türk halkının güvenliği ve oluşacak statünün heba olmaması önemli. 1960 anayasası da bu yüzden bitti.
- Güney’de küçük partiler iktidardaki partinin devamını sağlıyor. Korkuların işbirliğine dönmesine fırsat tanınmalı.
- Bir Kıbrıslı Türk, en az 3 kez Cumhurbaşkanı olabilsin ki dönüşümlü başkanlık ısrarı olmasın. Bu süre Kıbrıslı Türklere tanınmalı.
- Türkiye İsrail gazı işbirliği, su işbirliği, Türkiye- AB, Türkiye- Yunanistan gibi işbirlikleri için zaman gerekir.Bu sürede garantiler, dönüşümlü başkanlık gibi konular güveni artıracaktır. Sonra yeniden değerlendirilebilir.
- 40 bin asker kalmasın diyebilirsiniz. Bende de Türkiye’de de bu ısrar yok.Bunun anlaşılır olması lazım.
- Çağdaş bir ülkede garanti olur mu? Asker olur mu? E İngiliz üssü olur mu? İngiliz üslerini sorgulasak İngiliz ne yapar?
- Sayıca az olan, 63 travmasını yaşayan biziz. Yadırganmamalı bu beklentiler. Makul yaklaşım maalesef tartışma konusu yapılıyor.
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