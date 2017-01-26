26 Ocak 2017

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Akıncı: Cenevre konferansı ilanihaye sürmeyecek

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Akıncı: Cenevre konferansı ilanihaye sürmeyecek
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Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis, Cenevre’deki müzakerelerin ardından bugün ilk görüşmesini gerçekleştirdi.

Ara bölgede BM tarafından müzakereler için tahsis edilen binada saat 11.05’te başlayan görüşme yaklaşık 2 buçuk saat sürdü.

Görüşme sonrasında Cumhurbaşkanlığı’na dönüşünde açıklama yapan Cumhurbaşkanı Akıncı, bugünkü görüşmede, müzakerecilerin Mont Pelerin’de yaptığı görüşmeleri değerlendirdiklerini anlattı.

1 Şubat’ta yeniden görüşme yapılacağını açıklayan Akıncı, “Cenevre konferansı başladı ama bitmedi ancak bu görüşmelerde ilanihaye sürmeyecek”dedi.

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Havadis Gazetesi

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