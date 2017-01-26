Akıncı: Cenevre konferansı ilanihaye sürmeyecek

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis, Cenevre’deki müzakerelerin ardından bugün ilk görüşmesini gerçekleştirdi.

Ara bölgede BM tarafından müzakereler için tahsis edilen binada saat 11.05’te başlayan görüşme yaklaşık 2 buçuk saat sürdü.

Görüşme sonrasında Cumhurbaşkanlığı’na dönüşünde açıklama yapan Cumhurbaşkanı Akıncı, bugünkü görüşmede, müzakerecilerin Mont Pelerin’de yaptığı görüşmeleri değerlendirdiklerini anlattı.

1 Şubat’ta yeniden görüşme yapılacağını açıklayan Akıncı, “Cenevre konferansı başladı ama bitmedi ancak bu görüşmelerde ilanihaye sürmeyecek”dedi.