08 Ocak 2017

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Kıbrıs

Akıncı, BM Genel Sekreteri Guterres ile görüştü

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Akıncı, BM Genel Sekreteri Guterres ile görüştü
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20 DAKİKALIK TELEFON GÖRÜŞMESİNDE 5’Lİ KONFERANS VE CENEVRE MÜZAKERE SÜRECİ ELE ALINDI

 Cenevre’de bulunan Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ile telefonda görüştü.

Cumhurbaşkanlığı’ndan elde edilen bilgiye göre, Guterres, müzakereler için Cenevre’de bulunan Akıncı’yı telefonda aradı.

Görüşmede 1 Aralık mutabakatı çerçevesinde 5’li konferans ve Cenevre müzakere süreci ele alındı.

Yaklaşık 20 dakika süren telefon görüşmesinde Cumhurbaşkanı Akıncı, BM Genel Sekreteri’ne, Kıbrıs Türk tarafının 1 Aralık liderler mutabakatı çerçevesinde, 5’li konferansa katılmaya hazır olduğunu ve konferansın başarıyla sonuçlanması için gerekli çabayı ortaya koyacağını ifade etti.

Öte yandan Gutteres’in Rum Yönetimi Lideri Nikos Anastasiadis’le de bir telefon görüşmesi yaptığı öğrenildi.

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Havadis Gazetesi

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