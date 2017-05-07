Akıncı: Barış şarkılarına ihtiyacımız var

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, “Doğu Akdeniz’de savaş tamtamlarına değil barış şarkılarına ihtiyaç var” dedi.

Akıncı, Kıbrıs ve çevresindeki doğal zenginliklerin her iki halkın ortak zenginliği olduğunu vurgulayarak, “Biz Doğu Akdeniz’de savaş tamtamlarını ve mehter marşlarına değil, barış şarkıları ve dostluk türkülerini duymak isteriz” şeklinde konuştu.

Mustafa Akıncı, Kıbrıs’ın yakın coğrafyasında başta Suriye olmak üzere her gün insanlık trajedileri yaşandığını ifade ederek, “Biz benzer acıları geçmişte yaşadık. Biz Doğu Akdeniz’de, bu sularda savaşın çıkmasını asla istemeyiz. Ama barış şarkıları tek sesle olmaz, sadece bizim sesimizle olmaz. Bu sese onların da katılması lazım. Barış şarkıları ve dostluk türküleri güneyden de gelmeli. Bu barış şarkılarına garantörler de katılmalı, BM uyumlu ilerlemeyi sağlamak için orkestra şefi gibi çalışmalı” dedi.

Şubat ayındaki seçim nedeniyle Rum Yönetiminin adım atmak istemediğini belirten Akıncı, “Bizim uzattığımız barış ve çözüm eli havada kalıyor. Temmuza kadar bu eli tutulmalarını, yapıcı yönde olumlu karşılık vermelerini, dostluk ve barış şarkılarımıza gönülden iştirak etmelerini bekliyoruz. O zaman bu adada çok daha güzel günlere ulaşmak mümkün olacak” ifadelerini kullandı.

“Kıbrıs Türk tarafı olarak, çözüm için masada kendi haklarımızı korurken diğer toplumun haklarını da gözetiyoruz” diyen Mustafa Akıncı, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Barış için çekinmeden adımlar atıyoruz. Mont Pelerin’da, Cenevre’de bunu kanıtladık. Güney’in de yapması gereken şeyler var. Dönüşümlü başkanlığı bir tartışma konusu olmaktan çıkarıp artık kararlara etkin katılımı kabul etmeleri lazım. Dostluk ve barış şarkılarımıza ve adımlarımıza eşlik etmeleri lazım.”

Cumhurbaşkanlığı’ndan verilen bilgiye göre, Akıncılar’da düzenlenen “Evvel Zaman İçinde Lurucina Panayırı”na katılan Cumhurbaşkanı Akıncı, yapılan yol düzenlemesi ile köye eskiye oranla daha kolay ve en azından formalitesiz gelinebildiğini belirtti ve şöyle dedi:

“Bizim hedefimiz Kıbrıs’ta Kıbrıs’ın her noktasında en ücra yerine kadar, bu ada topraklarında serbestçe dolaşabileceğimiz, özgür insanlar olarak huzur içinde yaşayabileceğimiz bir adayı kalıcı olarak yaratmaktır”.