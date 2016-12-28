Akıllı telefonların evrimi

Akıllı telefonlar 20 yaşında! Artık hayatımızın vazgeçilmez bir parçası olan cihazlar yüz milyonlarca insanın cebinde. Artık onların varlığı günlük rutinimizin bir parçası.
-
İlk akıllı telefonTarihin ilk akıllı telefonu Nokia 900 Communicator, 15 Ağustos 1996’da piyasaya çıktı. Kişisel bilgisayarların birçok özelliğine sahipti. Ofis yazılımı ve web tarayıcı yüklü cihaz, faks da çekebiliyordu. Fiyatı 800 dolardı.
-
2Akıllı telefonlarına artık ‘telefon’ demeye dilimiz varmıyor. Birer internet ve multimedya terminali haline gelen bu cihazların ataları cep telefonları da en az onlar kadar hayatımızın içindeydiler.
-
3İşte cep telefonlarının akıllı telefonlara evrimi…
-
4
Motorola DynaTAC 8000X – 1983İlk taşınabilir ‘el telefonu’. Tam ismi ‘Motorola DynaTAC 8000X Mobile Phone System’.
-
5
Motorola MicroTAC 9800X – 1989Gerçekten cebe girebilen ilk ‘cep telefonu’. Orta boy bir çanta büyüklüğündeki ağır araç telefonları da o zamanlar yaygın.
-
6
Motorola International 3200 – 1992Tümüyle dijital ilk el telefonu.
-
7
Nokia 1011 – 1992Seri olarak üretilen ilk GSM telefonu. Üretimi 1994’e kadar sürdü.
-
8
IBM Simon – 1993İlk PDA/telefon kombinasyonu denemesi.
-
9
Motorola StarTac – 1996‘İstiridye’ kapaklı ilk cep telefonu.
-
10
Nokia 8810 – 1996Kızaklı telefonların atalarından. Ergonomik tasarımıyla dikkat çekti, Matrix üçlemesinin ilkinde beyazperdeye çıktı.
-
11
Nokia 9000 Communicator – 1996İlk akıllı telefon modellerinden. Intel 386 işlemcisi vardı.
-
12
Ericsson GH688 – 1996Türkiye’de en çok tutulan ve klasikleşen modellerden. Sağlamlığı ve şeffaf tuşlarıyla fark yarattı.
-
13
Nokia 8210 – 1999Yenilikçi tasarımı ve değiştirilebilir kapaklarıyla popüler oldu.
-
14
Nokia 7110- 1999WAP tarayıcısı olan ilk cep telefonu.
-
15
Benefon Esc! – 1999Dahili GPS modülü olan ilk telefon. Sadece Avrupa’da satıldı.
-
16
Samsung Uproar – 1999MP3 çaları olan ilk cep telefonu.
-
17
Nokia 3210 – 1999Dahili antenli, T9 metin tahmin özellikli telefon tarihin en popüler ürünlerinden. Toplam 160 milyon adet satıldı.
-
18
Ericsson R380 – 2000Yarım kapağı açıldığında dev dokunmatik bir ekran aktive oluyordu.
-
19
Nokia 3310 – 2000Avrupa’da çok popüler oldu, tüm dünyada 126 milyon adet satıldı.
-
20
Ericsson R320 – 2000WAP tarayıcısı olan az sayıdaki telefonlardan.
-
21
Nokia 5510 – 2001Tam qwerty klavyesi olan 5510’da müzik için de 64mb bellek ayrılmıştı.
-
22
Ericsson T39 – 2001O zaman için son derece şık, hafif ve küçüktü. Bluetooth ilk kez bu telefonda karşımıza çıktı.
-
23
Ericsson T66 – 2001Boyu oldukça kısaydı.
-
24
Nokia 7650 – 2002Dahili kamerası olan ilk Nokia. Minority Report filminde arzı endam etti.
-
25
Sony Ericsson P800 – 2002İş insanlarının bayıldığı bir üründü. Renkli dokunmatik ekranı ve 128MB belleği vardı.
-
26
Nokia N-Gage – 2003Game Boy’a Nokia’nın yanıtı. Birkaç ödül de aldı ancak zaman içinde Nokia oyundan çekildi.
-
27
PalmOne Treo 600 – 2003Telefon, PDA ve kamera özelliklerinin bir ‘iş telefonu’nda en başarılı birleşimlerinden oldu… Blackberry ve Nokia bayrağı devralıncaya kadar.
-
28
Nokia 6600 – 2003Piyasaya çıktıktan kısa süre sonra fenomen haline gelen 6600, Symbian OS Series 60 platformunu kullanan telefonlar içinde en rağbet göreniydi. İleri teknoloji olarak görüldü, tombul tasarımı çok beğenildi, yüksek fiyatına karşın peynir ekmek gibi satıldı.
-
29
Blackberry Quark 6210 – 2003Research In Motion firmasının ilk telefon-PDA entegrasyonu.
-
30
Nokia 1110 – 2005Düşük fiyat kategorisinde en tutulan telefonlardandı. Gelişmekte olan ülkelerde çok sattı.
-
31İlk iPhone
-
32İlk yıllarda cebe sığmayacak ‘el telefonu’ olarak hayatımıza giren cihazlar küçülme trendine girdi ancak bu cihazlar günümüzde eski boyutlarına ulaştı.
FACEBOOK YORUMLARI