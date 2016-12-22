Japonya’nın başkenti Tokyo’daki Narita Uluslararası Havalimanı tuvaletlerinde, “akıllı telefonlar” için tuvalet kağıdı kullanımı uygulamaya konuldu.

Japon Mainiçi gazetesinin haberine göre, havalimanı işletmecileri tarafından yolculara telefonlarını silmek için tuvalet kağıtlarının yanında anti-bakteriyel mendil rulosu konuldu. Akıllı telefonlar için kullanılan tuvalet kağıtlarının üzerinde, yolcuların kullanabileceği kablosuz internet noktaları, havalimanı hakkında ve benzeri kısa bilgilendirme notları yer alıyor.

Narita havalimanının işletmeci firması NTT Docomo tarafından deneme olarak başlatılan “akıllı telefonlar için tuvalet kağıdı” uygulaması, 15 Mart 2017’ye kadar yürürlükte kalacak.

Şirket tarafından yapılan açıklamada, uygulamanın, “temizliğiyle ünlü” Japon tuvaletlerinde genel hijyen şartlarının geliştirilmesi ve havalimanı hakkında bilgilendirme amaçlı olduğu kaydedildi.

ABD’de 2015 yılında yapılan ve akıllı telefon ekranlarının klozet oturaklarına oranla daha çok mikrop barındırdığını gösteren araştırma sonuçlarına atıfta bulunulan açıklamada, ayrıca yabancı yolcuların Japon havalimanlarında kablosuz internet ve benzeri bilgilere erişimi konusunda yapılan anket sonuçlarının uygulamada etkisi olduğu vurgulandı.