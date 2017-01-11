Akile için adalet istediler

Girne’de 30 Aralık sabahı, ailesi ile birlikte yaşadığı dairenin altında ölü olarak bulunan Akile Nacisoy’un ailesi 14 yıldır eşinden şiddet gördüğünü açıklayarak, polisin olayı ciddiyetle soruşturmasını istedi

Duygu ALAN

Girne’de Veysel Sokak’taki Kali Apartmanı’nda bir dairede eşi ve çocukları ile yaşayan ve 30 Aralık 2016 tarihinde evinin balkonunun altında ölü olarak bulunan 37 yaşındaki Akile Nacisoy’un kardeşleri Tolga Nacisoy, Nesil Nacisoy dün bir basın toplantısı düzenleyerek Akile Nacisoy’un ölümüne ilişkin etkin soruşturma istedi.

Basın toplantısına ailenin avukatı Mine Atlı da katıldı.

Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği’nde dün sabah saat 11.00’de gerçekleştirilen basın toplantısında aile adına açıklamayı Akile Nacisoy’un erkek kardeşi Tolga Nacisoy yaptı.

Tolga Nacisoy, adalet arayışlarına halktan destek istedi ve ablasının ölümü ile ilgili etkin bir soruşturma yürütülmesini talep ederek konuyla ilgili yürütülen soruşturmaya katkı koyabilecek bilgiye sahip olan herkese Girne Merkez Karakolu’na giderek gönüllü ifade vermeleri çağrısı yaptı.

Nacisoy: Ablam kocasından 14 yıl şiddet gördü

Tolga Nacisoy, ablası Akile Nacisoy’un 14 yıllık evliliği süresince eşinden şiddet gördüğünü iddia ederek, Akile Nacisoy’a yapılan otopsi sonucunda ve tanıkların açıklamalarında, olayın intihar olmadığını gösteren bazı unsurlar bulunduğunu ancak polisin intihar dışında bir olasılık üzerinde durmadığını öne sürdü.

Otopside mücadele izleri tespit edildi

Tolga Nacisoy, “Akile’nin ölümünün ardından bir otopsi raporu hazırlandı. Dr. İdris Deniz’in hazırladığı raporda ablamın koltuk altında ve ellerinde mücadele izleri olduğu yer aldı. Tahkikat sorumlusu ise bize olay günü ablamın eşinin ifadesini alırlarken dirseklerinde kan gördüğünü, ablamın eşine kanın nereden meydana geldiğini sorduklarında ise yukarıda meydana gelen kavgada halıya takılarak düştüğünü söylediğini ifade etti. Tüm bunlara rağmen polis, intihar dışında bir şüphe olmadığını söylüyor ve elimize gelen bilgi ablamın eşine sadece ‘Hafif darp ve şiddet tehdidinde bulunma’ suçlarına ilişkin dava okunduğu” diye konuştu.

“Polis etkin bir soruşturma yürüterek olayı aydınlatmalı”

Tek istediklerinin polisin etkin ve derinlikli bir soruşturma yürüterek olayı aydınlatması olduğunu belirten ve adalet arayışlarında destek istediklerini belirten Tolga Nacisoy, “Ablam Akile’nin isminin tarihe karışmasına müsaade etmeyeceğiz. Adalet yerini bulsun diye kenetlenip mücadele edeceğiz” dedi.

“Ölüm nedeni belli değil”

Akile Nacisoy’un ölüm sebebinin henüz belli olmadığını söyleyen Tolga Nacisoy, “Belli olmayan bir ölüm sebebine intihar deyip geçmeyin. Biz nasıl cinayet demiyoruz, siz de intihar demeyin” ifadelerini kullandı.

“Bu son olsun”

KKTC’de eşi tarafından şiddet gören tek kadının Akile Nacisoy olmadığını ifade eden Tolga Nacisoy, “Bu son olsun” dedi, ülkede kadına yönelik şiddetin son bulmasını temenni ettiklerini, bunun için mücadelelerini sürdüreceklerini belirtti.