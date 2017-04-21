AKEL görüşmelerde yeni yöntem istedi

Cumhurbaşkanı Akıncı’nın mevcut müzakere yönteminin tükendiğini ve tarafların pozisyon tekrarı ile zaman kaybettiğini açıklayıp, yeni bir metodolojiye geçilmesini önermesinin arından Rum tarafının en büyük partisi AKEL de yeni metodoloji önerdi.

Basın Sözcüsü Stefanos Stefanu’nın yaptığı açıklama ile AKEL’in özlü müzakereler gerçekleştirilmesine yardım edecek yeni bir metodolojiye geçilmesi talebi kamuoyuna duyuruldu. Cumhurbaşkanı Akıncı, son açıklamasında müzakerelerde konuşulmayan hiçbir konu kalmadığını, bu yöntemin artık verimsiz hale geldiğini ve tarafların pozisyon tekrarı yaparak zaman kaybettiğini ifade ederek, önümüzdeki iki ayda bütünlüklü çözümün ana çerçevesinin ortaya çıkması için BM’nin daha aktif bir rol üstleneceği yeni bir metodoloji önermişti. AKEL Basın Sözcüsü Stefanu iki liderin askıda olan önemli sorunları bütünlüklü olarak görüşmelerini, bunun yanında mekik diplomasinin de devreye girmesini talep eden AKEL, “Bu yöntemle eğer ilerleme sağlanabilir ve anlaşmaya yakınlaşılırsa, o zaman güvenlik ve garantiler konularında ilerleyebileceğiz. Eğer ilerleme olmazsa ve iki taraf arasında uçurum saptanırsa o zaman müzakere masasında sunulan öneriler doğmamış olarak değerlendirilsin” dedi. Eğer müzakerelerden bir sonuç alınmazsa, var olan sürecin çökmesi tehlikesinin çok yakın olduğunu ifade eden Stefanu, bu durumda başarısızlığın sorumluluğunun Rum tarafında olacağını dile getirdi.