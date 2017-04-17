Akçıl’la “1001 Gece”

AKÇIL’DAN FESTİVAL COŞKUSU: The Whisky Festival’inde 5 Mile Club’da gerçekleşen partisinde Sinan Akçıl sahne peformansıyla konuklara doyumsuz bir eğlence yaşattı

Türkiye’nin ünlü pop sanatçısı ve bestecisi Sinan Akçıl, önceki akşam Whisky Festival’i kapsamında Girne’de hizmet veren 5 Mile Club’ta sahne aldı.

Son olarak “1001 Gece” adını taşıyan şarkısıyla dikkat çeken sanatçı ritmi yüksek bir eğlenceyle mekanda müzik dolu bir geceye imza attı.

Özel dansçılar ile birlikte eşsiz bir sahne performansı sergileyen Sinan Akçıl, “1001 Gece”, “Şarttır”, “Başka Şansın Yok” gibi kendi albümündeki parçalarının yanı sıra pek çok sanatçıya yaptığı birbirinden hit parçaları ard arda sıraladı.

Konuklar gece boyunca tüm şarkılarda Sinan Akçıl’a eşlik ederken doyasıya dans etti.

Gecede mekanın daimi DJ’leri Emrah Polat ve Tecer Haslıel kabin başında ünlü sanatçıya eşlik etti.

Fotoğraflar: Fuat Şanlıer