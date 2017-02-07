Akay ve Schaefer smokinle podyuma çıktı

EVLİLİK FUAR’INDA PODYUMA ÇIKTILAR: Banu Noyan koreografisiyle gerçekleşen defilede Şenay Akay, Şebnem Schaefer, Gurur Aydoğan ve Serkan Tan’ın da aralarında bulunduğu ünlü modeller podyuma çıktı

İstanbul Lütfi Kırdar’da gerçekleşen 2017 Evlilik Hazırlıkları Fuarı, modayı yaşam biçimine dönüştüren Türkiye’nin erkek giyim markası Kiğılı defilesiyle noktalandı.

Banu Noyan koreografisiyle gerçekleşen defilede Şenay Akay, Şebnem Schaefer, Gurur Aydoğan ve Serkan Tan’ın da aralarında bulunduğu ünlü modeller podyuma çıktı.

Defilede podyuma çıkanlar arasında Türkiye’nin ilk ve tek otizmli mankeni Ayberk Aksu da vardı.

Otizmli çocuklara destek veren Kiğılı’nın 4 yıldır kataloğunda yer alan 18 yaşındaki Ayberk Aksu, podyumda Şenay Akay’la birlikte yürüdü.

Şenay Akay ve Şebnem Schaefer’ın smokinle podyuma çıktığı defilenin sunuculuğunu ise oyuncu Cenk Torun üstlendi.

Smokini kendisine çok yakıştırdığını söyleyen Şenay Akay, “Kim demiş kadınlar smokin giymez diye… Düğünümde gelinlik yerine smokin giyebilirim. Gerçekten çok iyi fikir. Kiğılı’nin modellerine bayıldım. Renk renk smokin siparişi verdim” dedi.

Otizmli Ayberk Aksu’yla podyumda yürüyen Akay, “Ayberk çok uyumlu ve profesyoneldi. Kiğılı’nın bu tavrı herkese örnek olmalı. Ayberk’le el ele yürümekten onur duydum” açıklamasında bulundu.

Siyah kıvırcık saçlarıyla büyük beğeni toplayan Şebnem Schaefer ise “Smokin bana çok uygun bir tarz. Maskülen giyinmeyi seviyorum. Zaman zaman davetlerde smokin tercih ediyorum. Bundan sonra smokinlerim Kiğılı’dan’ diye konuştu.