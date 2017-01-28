28 Ocak 2017

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Kıbrıs

Akansoy’dan Ortaylı’ya Jet Yanıt: Gülüyorum size!

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Akansoy’dan Ortaylı’ya Jet Yanıt: Gülüyorum size!
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CTP Milletvekili Asım Akansoy, İlber Ortaylı’nın Kıbrısla ilgili açıklamalarına sosyal medyadan sert bir şekilde yanıt verdi

 

İŞTE AKANSOY’UN PAYLAŞIMI:

İlber Ortaylı adındaki dönem enteli, dönem danışmanı “muhteşem Yiğit” Bulut efendi gibi emperyalist hayaller içinde dünyaya meydan okuyup, dönüp dolaşıp Kıbrıslılara hakaret etmeye devam ediyor.

Adamlar yüzyıl öncenin aklı ile konuşuyorlar. Dünya da onlara gülüyor…

Ortaylı bunlar sağ sol bölündü ama halkı temsil etmezler diye de buyurdu.

Yani bu kadar büyük adam olmuşsun, okundurdum yazındırdım bale gudalya bale gudalya…

Her ikisi de Cumhurbaşkanımıza saygısızca laf atıyor. Halkımızı aşağılıyor.

Biz bu memleketi yönetmeye ve barışa ulaşmaya kararlıyız beyler.

Sizin gibilere rağmen !

Gülüyorum size !

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Havadis Gazetesi

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