Akansoy: Gelen mesajların çözüm tonu düşük

Kıbrıs sorununun çözümü için taraflar bir kez daha İsviçre’de bir araya geldi. Cenevre’de önceki gün başlayan görüşme maratonunda 11 Ocak’a kadar ekonomi, AB, mülkiyet, yönetim- güç paylaşımı, toprak ile güvenlik ve garantiler olmak üzere beş başlık ele alınacak. 12 Ocak’tan itibaren ise Türkiye’nin de aralarında olduğu 3 garantör ülkenin de katılımı ile görüşmeci sayısı 5’e çıkacak. İçişleri eski bakanı Asım Akansoy, hem Cenevre’de BM’nin gözetiminde gerçekleşen Kıbrıs Konferansı’nı, hem de son günlerde adanın önemli gündem maddelerinden biri olan Barbaros Şansal’ın sınır dışı edilmesini BirGün’e değerlendirdi. İçişleri Bakanlığı yaptığı dönemde Şansal’ın sınır dışı edilmesi teklifini geri çeviren Akansoy, Türkiye’ye yönelik “daha fazla demokrasi” uyarısında da bulundu.

»Yalnız Kıbrıs’ın geleceğini değil, Doğu Akdeniz havzası ülkelerini de doğrudan ilgilendiren zirve Cenevre’de e başladı. BM gözetimindeki Kıbrıs Konferansı’nın önemi nedir?

En önemlisi şu ki, Cenevre’de BM gözetiminde gerçekleşen Kıbrıs Konferansı tarihte ilk kez oluyor. Yaklaşık yirmi aydır devam eden müzakerelerde son aşamaya gelindi. Temel konularda yani “Yönetim ve Güç paylaşımı”, “Ekonomi”, “Avrupa Birliği”, “Toprak ve Mülkiyet” başlıklarında ciddi ilerlemeler sağlandı. Konu başlıkları, pazarlık süreci devam ettiği ve birbiriyle bağlantılı görüşüldüğü için tam olarak kapatılmamış olsa dahi, Konferans çağrısı ile aslında BM önemli bir noktaya işaret ediyor. O da, Kıbrıs’ta tarafların ödevlerini yaptığı, çözümün artık mümkün olduğu ve yakınlaşmaların olabilecek en iyi şekilde sağlandığıdır.

»Cenevre’de sadece liderler mi var? Kıbrıs Konferansına, iki toplum lideri yanında Kıbrıs’tan pek çok siyasi parti ve sivil toplum örgütleri de katılıyor. Bunun yanında, garantör ülkeler Türkiye, Yunanistan ve İngiltere de doğrudan masada olacak. Çünkü görüşülecek olan konu kapatılmayan başlıkların bitirilmesinin ardından garantiler konusu olacak. Bu konuda top adada değil, üç garantör devlette.

»Dolayısıyla çözüme hem çok yakın hem de çok uzak bir noktadayız, öyle mi? Kesinlikle. Çünkü askersizleştirilecek olan yeni devlette başta Kıbrıslı Türklerin olmak üzere, güvenlik ihtiyacının konvansiyonel unsurlarla mı, ekonomik ve siyasi eşitlik gibi güçlü hukuki yapılarla düzenlemelerle mi çözüleceği görüşülecek. Türkiye ve Yunanistan’dan gelen mesajların çözüm tonu oldukça düşük. Kıbrıs’taki liderler ise ev ödevlerini tamamladı.

»Bu durumda ne olacak peki? Bundan sonra, hiçbir şey aynı şekilde devam edemeyecek. Çünkü yarım yüzyıllık Kıbrıs sorununda yeni bir kırılma noktası söz konusu ve umarım bu yarık, Doğu Akdeniz’deki petrol ve doğal gaz arayışları nedeniyle “Kıbrıs Cumhuriyeti” ve Türkiye’yi karşı karşıya getirecek bir gerilime, sıcak çatışmaya, AB Türkiye gerilimine neden olmaz. Çözümde herkes kazanacak ancak bilinmesi gerekir ki çözümsüzlükte var olan durum aynen devam etmeyecek.