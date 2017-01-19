Akalın: Hülya Avşar’ı yeniden yaratacağım

Şarkıcı Demet Akalın, Hülya Avşar’a bir single hazırladığını söyleyerek, “Hülya’yı yeniden yaratacağım” ifadesini kullandı. Akalın’ın iddialı açıklamaları şaşkınlık yaratırken Hülya Avşar’ın bu sözlere ne tepki vereceği merak konusu oldu

Demet Akalın, geride bıraktığımız akşam 20 senelik dostları, Sinan Akçıl, Fettah Can, Hasan Yenilmez gibi isimlerle bir araya geldi. Keyifli bir gece geçiren ünlü isimler çıkışta magazin muhabirlerini karşılarında buldu. Masadaki isimler kendilerini bekleyen araçlarına binip hızla uzaklaşırken, Demet Akalın gazetecilerin sorularına uzun uzun yanıt verdi. Arkadaşlarıyla birlikte yemekte buluştuklarını söyleyen Akalın, yaptığı açıklamalarla magazin gündemine bomba gibi düştü.

HÜLYA AVŞAR’A SINGLE HAZIRLAYACAK

Gecenin sonunda Hülya Avşar’ın yeni bir programa başlayacağını söyleyen Akalın, “Hülya’ya, ‘Bırak sana bir single yapayım, harika bir şey olacak’ dedim ve kabul etti” şeklinde konuştu. Kendisine olan özgüveninin dozunu biraz daha abartan Akalın, “Bu single ile Hülya’yı yeniden yaratacağım, Hülya’yı patlatacağım” şeklinde bir açıklamada bulundu. Söylediklerinin çok iddialı olduğunu fark eden Akalın sözlerinin devamında “Onun bende inanılmaz güzel bir yeri vardır. Gazino serüvenimde çok önemli bir yeri vardır. Bana çok omuz vermiştir destek olmuştur, ben de onun için bomba şarkılar buldum. Artık bunu da değerlendiremezse bilemem valla…” ifadelerine yer verdi.

DEMET AKALIN BİRÇOK KEZ TEKRARLADI

Bir yandan Hülya Avşar’ın ne kadar özel ve değerli olduğunu söyleyen Akalın, bir yandan da “Hülya’yı yeniden yaratacağım, onu patlatacağım” ifadelerini tekrarlamaktan geri durmadı. Demet Akalın, “Hülya’ya ‘Her şeyini bana teslim et, sana çok güzel bir single hazırlayacağım’ dedim, zaten bu konudaki tekliflerimi sürekli olarak ona iletiyordum. Çok kıymetli müzisyenlerden onun için rica ettim. Bu single’ını bana emanet etsin, Hülya’yı yeniden parlatabilirim… (Bu sözleri söylerken bir yandan da gülüyordu) O benim için çok kıymetli bir değer, bana çok destek verdi. Artık bu da tutmazsa Türkiye’yi terk ederim dermişim…” sözlerini kullandı.