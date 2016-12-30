“Ajanda” gerilimi

KTÖS’ün geçmişten günümüze çok tartışılan “öteki tarihe” yönelik bilgilerle donattığı 2017 ajandası ülkeyi ayağa kaldırdı. Sendika, “ikinci baskı” açıklaması yaptı, kızılca kıyamet koptu

TEPKİ ÇIĞI GİBİ: Ajandada, KKTC’nin kuruluşunu eleştiren, Kıbrıslı Türklerin Rum öldürdüğünü içeren, Avukat Muzaffer Gürkan’ın TMT tarafından öldürüldüğünü belirten, Gönyeli’de Kıbrıslı Türklerin 9 Kördemen köylüsü Rum’u öldürdüğünü vurgulayan benzer bir çok bilgi yer alıyor

ORTALIK KALKTI OTURDU: KTÖS’ün ajandası okullarda dağıtılınca, kızılca kıyamet koptu. 23 Nisan İlkokulu’nda öğretmenler, sendikalarını kınayan bir yazı ile birlikte ajandaları iade etti. Sivil toplum örgütü başkanları ve siyasetçiler peşi sıra açıklamalarla KTÖS’ü ağır bir dille suçladı

KTÖS TINMADI: KTÖS, aşırı tepkilere rağmen, ajandadaki içeriğe sahip çıktı. KTÖS Başkanı Samen Saygun, “Ajandaya ilgi çok, ikinci baskıya geçiyoruz” açıklaması yaptı, ortalık iyice gerildi. Genel Sekreter Şener Elcil, Havadis’e konuştu, “İki yeni ekleme yapıp, yeniden baskıya gireceğiz” dedi

Bahadır AYNA

Kıbrıs Türk Orta Eğitim öğretmenler Sendikası’nın 2017 ajandaları toplumda ciddi bir gerilime neden oldu.

KKTC’nin kuruluşunu Türkiye’deki askeri cuntaya bağlayan, Türk Mukavemet Teşkilatı’nı Kıbrıslı Türk avukatları ve Kıbrıslı 9 Rum’u İngilizlerin kışkırtması ile öldürdüğü, işçi lideri solculara suikast düzenlediği gibi olaylardan sorumlu tutan ajanda, ülke genelinde tepki gördü.

Bazı okullarda öğretmenler, ajandaları kullanmayı reddederek, KTÖS’e geri iade etti. Sivil toplum örgütleri ve siyasetçiler ise KTÖS’ü sert bir dille kınayan açıklamalar yaptılar.

KTÖS ise, ajandaya sahip çıkarken, ikinci baskı yapacağını duyurdu. Toplumu gerek bu açıklamaya rağmen, KTÖS, “resmi olmayan bir tarih olduğuna vurgu yaparak”, yeni baskıya resmi tarih kitaplarında yer almayan başka bilgileri de ekleyeceklerini, bunun hemen ardından da ikinci baskıya geçeceklerini duyurdu…

Neler içeriyor?

Kitap içerisinde, bazı olayların yıldönümlerine atıf yapılarak, “öteki tarih” anlatılıyor. Ajandada, KKTC’nin kuruluşunu eleştiren, Kıbrıslı Türklerin Rum öldürdüğünü içeren, Avukat Muzaffer Gürkan’ın TMT tarafından öldürüldüğünü belirten, Gönyeli’de Kıbrıslı Türklerin 9 Kördemen köylüsü Rum’u öldürdüğünü vurgulayan benzer bir çok bilgi yer alıyor

Bazı tarihler ve iddialar şunlar:

15 Kasım 1983 : Türkiye’de 12 Eylül Askeri Darbesi’nin generalleriyle anlaşan Rauf Denktaş toplumsal varlığımızı tehlikeye atan ve tüm uluslararası yok eden hamleyi yaptı. KKTC ilan edildi.

20 Temmuz 1974: Yunan Darbesi’nin başarısız olması ve Makarios’un hayatta kalmasının ardından Türkiye ordusu Kıbrıs’a askeri çıkarma yaptı

16 Ağustos 1960: Kıbrıs Cumhuriyeti resmen kuruldu.

12 Haziran 1958: Gönyeli’de İngiliz provokasyonlarına gelen Kıbrıslı Türkler Kördemen köylüsü 9 tane Kıbrıslı Rum’u, vahşice öldürdü.

14 Temmuz 1958: TMT bir bildiri yayınlayarak “tüm Rumlara” karşı savaş ilan etti.

15 Temmuz 1974: Kıbrıs’ta Yunan Darbesi! Makarios’a karşı Yunanistan üzerinden organize edilen darbe gerçekleştirildi.

1 Nisan 1955: Faşist EOKA silahlı mücadeleye başladı.

16 Şubat 1973: Başka bir adayın katılmasına verilmemesi nedeniyle atama yöntemi ile Rauf Denktaş Kıbrıs Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Muavini ilan edildi.

KTÖS sahip çıktı

Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS), ajandaya sahip çıktı. Ajandanın içeriğine ilişkin tepkilere aldırış etmeyen sendika yeni bir baskının gündemde olduğunu açıkladı.

KTÖS Genel Sekreteri Şener Elcil, Havadis’e yaptığı açıklamada, ajandanın dün itibari ile tükendiğini ancak ajandaya çok fazla talep olduğunu belirtti.

Elcil, mevcut bilgilere ek olarak Dr. Fazıl Küçük, Rauf Raif Denktaş, Faiz Kaymak, Necati Özkan ve Ahmet Mithat Berberoğlu’nu anımsatan bilgilerin de yer alacağı bir baskı daha yapabileceklerini kaydetti.

Şener Elcil, tepkilere yönelik açıklamasında ise sendikanın kurulduğu günden beri karşılarında sendikayı kapatmaya çalışan bir anlayış olduğunu, sürekli olarak aleyhlerinde yargısız infazlar yapıldığını söyledi, “Bu tepki de onlardan biridir” dedi.

Elcil: Ek baskı yapabiliriz

Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS) Genel Başkanı Şener Elcil, sendikanın üyelerine dağıtmak üzere bastırdığı 2017 yılı ajandasının dün itibari ile tükendiğini ancak ajandaya halen daha talep olduğunu belirtti.

Elcil mevcut bilgilere ek olarak Dr. Fazıl Küçük, Rauf Raif Denktaş, Faiz Kaymak, Necati Özkan ve Ahmet Mithat Berberoğlu’nu anımsatan bilgilerin de yer alacağı bir baskı daha yapabileceklerini kaydetti.

Elcil, şunları söyledi: “Ajandalar daha önceden Türkiye’den gelirdi ve bu ajandaların içerisinde Kıbrıs ile ilgili hiç bilgi yoktu. Bu kez biz ajanda hazırlayalım dedik ve bazı tarihi gerçekleri hatırlattık, bazı sendikacıların ve gazetecilerin TMT tarafından öldürülmesine ilişkin bir hatırlatma yapık diye gene sivil savunma ve sivil bürokrasi rahatsız oldu. Burada yazılanlar gerçek ama okutmadığımız tarihimizdir. Makarios’un ölüm tarihini koymuşuz da neden Rauf Raif Denktaş ile Dr. Fazıl Küçük’ün ölüm tarihlerini koymadık diye eleştirildik. Ajandada eksiklikler olabilir, bunları koymamak bir hatadır, kabul edebiliriz. 1974 yılında yaşanan katliamları koymadık. Buna da tamam. Ama bunu eleştirecek olan benim üyem olmalıdır. Kudret Özersay’a, DP’nin gençlik örgütüne, Bertan Zaroğlu’na, Kartal Harman’a ne düşer de çıkar açıklama yaparlar? Fakat amaç belli. Özdemir Berova kimdir de sendikamın bastığı ajandayı sorgulayacak. Bizim açımızdan eksikliklerimiz olduğunu kabul ediyoruz, daha iyi bir ajanda hazırlama konusunda yine bu tarihi gerçekleri kapsayan ajanda hazırlayabiliriz. Bununla ilgili sıkıntımız yoktur. Ama tarihle yüzleşmek lazımdır. Örneğin TMT, bu cinayetleri üstlendi ama yazdığımız için TMT Derneği bizi eleştiriyor. Gazetecilerin, sendikacıların öldürüldüğünü gizlemek kime hizmet eder? Aynı çevreler hain edebiyatına sığındılar. Bunu yapanlar da bilinen çevrelerdir.”

“Tarih boyunca yargısız infaz edildik”

Söz konusu ajandanın içerisinde yazılı olan bilgilere ilişkin tepkileri de değerlendiren Elcil, kurulduğu günden beri karşılarında sendikayı kapatmaya çalışan bir anlayış olduğunu, sürekli olarak aleyhlerinde yargısız infazlar yapıldığını söyledi, “Bu tepki de onlardan biridir” dedi.

Elcil, Havadis’e yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: “1971’de dönemin askeri yönetimi, sendika üyelerini istifa ettirdi, sendikayı kapatmaya çalıştılar. Kurulduğu günden beri karşımızda sendikayı kapatmaya çalışan bir anlayış var. Bu çevreler asker ve sivil bürokrasidir. 1985-1986’da 33 gün grevimiz oldu. Genel Sekreter Turgut Avşaroğlu, ‘Biz ekonomik olarak ayakta durmak zorundayız, çaba göstermemiz lazım. Bir gün anlaşma olacak, Türk askeri gidecek, biz geç kalmış olacağız’ dedi. ‘Bunlar Türk ordusunu istemez’ diye kampanya başlattılar. 1993-1994 ders yılında, ‘Adada bir tek Türk kalmasa bile Kıbrıs’ın toprağı bizim için önemli’ diyen bir Bülent Ecevit vardı, rahmetli, bu adamın da bizim sendikanın duvarında sosyal demokrat zamanından kalma bir fotoğrafı vardı. Altında; ‘ne yoksulluk ne baskı ne ezen ne de ezilen insanca, hakça bir düzen’ yazıyordu, Ecevit bizi hiçe saydığı için dönemin Genel Sekreteri Cemal Özyiğit, yönetim kurulu kararı ile duvardan Ecevit’in fotoğrafını indirdi diye aynı çevre günlerce bize saldırdı. 2001’de Varol Öztuğ genel sekreterdi. Dayatılan bir ekonomik pakete karşı bir ilan verdik. Bu ilanı Yenidüzen ve Afrika yayınladı. İlanda ‘Ankara ne paranı ne paketini ne de memurlarını istemiyoruz. Kıbrıs türkünde bilgi beceri potansiyel vardır. Esir olmak istemiyoruz’ dedik diye yönetim kurulu 30 üyesi 3.5 yıl mahkemeye gittik, 4.5 yıl hapsimiz istendi. Sonra beraat ettik. 2000’li yıllarda yine birçok olayda aleyhimizde, ‘PKK’cı, APO’cu’ diye yayın yapıldı. Yargısız infaz yaptılar. Şimdi de onlardan biri yaşanıyor.”

Özersay: Toplumsal varlığımızı tehlikeye atan bir hamle

Halkın Partisi (HP) Genel Başkanı Kudret Özersay, sosyal medya üzerinden, KTÖS’ün 2017 ajandasını eleştirdi. Özersay’ın sosyal medya paylaşımı şu şekilde: Yasalarına göre kurulduğunuz ve faaliyet göstermekte olduğunuz; hak arayışlarınızı mahkemeleri önünde sürdürdüğünüz; özlük haklarınızı Meclisinde onaylanan yasalarına göre ileriye götürmeye çalıştığınız Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin ilanı “toplumsal varlığımızı tehlikeye atan bir hamle” öyle mi? Yeni nesillere vereceğiniz eğitimde, kendi devletlerini kendi varlıklarını tehlikeye sokan bir yapı olarak görmelerini sağlayarak mı toplumsal varlığımıza sahip çıkmalarını isteyeceğiz? Siyasi partilere eşit mesafede olması gereken sendikaların sadece bazı siyasi partilerin kuruluş gününü hatırlaması ve üyelerinin de bunu hatırlamasını istemesi normal mi?

Şahsen ben bu ülkenin öğretmenlerinin büyük bir bölümünün bu düşünceleri paylaşmadığını biliyorum. O nedenle kimse bundan hareketle öğretmenlerimizi karalamaya kalkmamalıdır.

Berova: Yasal süreç başlayacak

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Özdemir Berova, Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası’nın (KTÖS) 2017 ajandası ile ilgili Başsavcı ile görüşüldüğü ve inceleme sonrası yasal yapılması gereken ne varsa yapılacağını açıkladı.

Berova, ajandaların ülkeye yapılan açık bir saldırı olarak değerlendirdi.

Olayı sosyal medyadan takip ettiğini söyleyen Berova, olayın ülke adına üzücü olduğunu söyledi.

Konuyla ilgili bir televizyon kanalına açıklama yapan Berova, “Olayı, varlığı ile övündüğümüz KKTC’mize karşı yapılan ve bu varlığın oluşumuna katkı koyan tüm değerlerimize karşı bir saldırı olarak değerlendiriyorum” dedi.

KTÖS ajandaları konusunda Başsavcı ile bizzat dün sabah bir telefon görüşmesi yaptıklarını açıklayan Berova, “ Milli Eğitim ve Kültür Bakanı olarak konuyla ilgili yasal nasıl bir yol haritası izleyeceğimizi belirleyeceğiz. Sayın Başsavcı ile bizzat ben telefonla görüşerek konunun ivedi olduğunu kendisine ilettim.” dedi.

Berova, bu konuda ne yapılacaksa yapmak konusunda kararlı olduklarını ve hükümet ile de konuyu istişare edeceklerini vurgulayarak, “ Çünkü bunu ülkeye yapılan açık bir saldırı olarak değerlendiriyorum” şeklinde konuştu.

Öğretmen camiasında da ajandaların büyük bir tepki topladığının kendilerine iletildiğini ve hatta bazı okullarda ajandaların geri gönderildiğini ifade eden Bakan Berova, ajandanın detaylı incelenip değerlendirmesinin yapılmasının ardından yasal yapılması ne gerekirse onu yapmaktan kaçınmayacağını vurguladı.

Taçoy: Tamamen Türk düşmanlığı

Bağımsız Milletvekili Hasan Taçoy ise sosyal medya üzerinden KTÖS’ü ve sendikanın genel sekreteri Şener Elcil’i isim vermeden ağır sözlerle eleştirdi.

Taçoy’un eleştirileri şu şekilde:

Nerden öğrendiniz, kimden öğrendiniz bunları tarih bilmezler?

Vatandaşımın dişinden tırnağından yarattığı kıt kaynak ile kendi çıkarları doğrultusunda hareket eden tarih bilmezler!

Öğrendiklerimizin tam tersi bir algı ile hazırlanmış, tamamen Türk düşmanlığı ile dolu bir ajanda.

Bu düşmanlık sadece neo sosyalist düşünceye hakim olanların yaptığı ile eşdeğerdir. Ari bir ırk yolunda ilerleyen Nazi düşünce yapısının (replikasıdır) tıpa tıp aynısıdır.

Yazık çok yazık, babalarımızın, amcalarımızın, dayılarımızın ve abilerimizin mücadele anlayışına ters.

Bu anlayışa inat;

Var olma mücadelemizin henüz tamamlanmadığını ve var olma yolunda mücadeleye devam edilmesi gerektiğini bir kez daha gördük.

Vatandaşımın dişinden tırnağından yarattığı kıt kaynak ile kendi çıkarları doğrultusunda hareket edenlere bir kez daha hatırlatırım.

Nerde mutluysan orda yaşa.

Ne mutlu Türküm diyene!

Bu olay, doğrudan ülkeye yapılan ve tahrip eden bir davranıştır!

Yıkıcı faaliyette bulunmanın örneğidir!

Faşizanca yapılan bir harekettir!

Ben, benim babamın da içinde bulunduğu TMT’nin bu şekilde suçlanmasını hazmetmem, hazmettirmem!

Eğer bu hakareti yapacaksan, çık git yaşamak istediğin tarafta yap!

Bu gibi insanların çıkıp da bugün bu yorumları yapması ve bu ülkenin maaşını alarak geçinmeleri utanmazlığın daniskasıdır!