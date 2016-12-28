Aileleri perişan oldu

Mağusa’da trafik kontrolü sırasında aracında uyuşturucu madde bulunan Cahit Soyal ile uyuşturucu maddeleri Soyal’a vermekle suçlanan Uğur Özbayır cezaevine gönderildi

Nadire BAHADİ

Mağusa’da geçtiğimiz hafta trafik ekiplerinin kontrolü sırasında alkollü olarak yakalanan ve aracında da sentetik cannabinoid türü uyuşturucu madde bulunan Cahit Soyal ile uyuşturucu maddeleri Soyal’a vermekle suçlanarak tasarrufunda da 8 gram sentetik cannabinoid türü uyuşturucu madde bulunan Uğur Özbayır dün yeniden yargıç karşısına çıkarıldı. “Kanunsuz uyuşturucu madde alma, verme, tasarruf” suçlamaları ile haklarında soruşturma yürütülen zanlılardan Cahit Soyal dün teminata bağlanırken, Uğur Özbayır kabarık sabıka dosyası nedeni ile tutuklu yargılanmak üzere cezaevine gönderildi. Özbayır’ın annesi Arzu Özbayır, mahkemede sabıka listesinin okunması sırasında sinir krizi geçirerek fenalaştı.

Polis soruşturmasını tamamladı

Olayın soruşturmasını yürüten polis memuru Hüseyin Özdesoy, zanlıların tutuklanmasının ardından tasarruflarında bulunan uyuşturucu maddelerin Devlet Kimya Laboratuarı’na, uyuşturucu maddelerin muhafazasında kullanılan kağıt ve naylonların ise Foto Parmak İzi Şubesi’ne gönderildiğini söyledi. Sonuçların henüz ellerine ulaşmadığını ifade eden Özdesoy, ilk kez mahkeme karşısına çıkarılan Cahit Soyal’ın teminata bağlanmasını talep ederken, zanlı Özbayır’ın 2005 yılından bu yana işlediği uyuşturucu suçlarını ve sabıkalarını mahkemeye aktardı. Polis memuru Özdesoy, suç işlemeye 2002 yılında başlayan zanlı 27 yaşındaki Uğur Özbayır’ın 7’si uyuşturucu olmak üzere toplam 26 sabıkasının bulunduğunu ve cezaevinden kısa bir süre önce çıkmasına rağmen yine uyuşturucu suçundan yakalandığını açıkladı. Zanlının serbest kalması halinde benzer suçları işlemeye devam etme olasılığının olduğunu söyleyen Özdesoy, zanlı Özbayır’ın tutuklu yargılanmak üzere cezaevine gönderilmesini talep etti.

Sinir krizi geçirdi

Uğur Özbayır’ın annesi Arzu Özbayır oğlunun sabıka listesinin okunduğu anda mahkemede fenalık geçirerek bayıldı. Mahkemenin ara vermesi ile elden ayaktan dışarıya çıkarılan Arzu Özbayır, sinir krizi geçirdi. Sağlık ekiplerinin müdahale etmesi ile sakinleyen Arzu Özbayır oğlunun cezaevine gönderilmesini istemediğini söylerken, “ oğlumu mahvettiler, kendimi öldüreceğim” şeklinde bağırdı.