27 Ocak 2017

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Aile boyu eğlence

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Aile boyu eğlence
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CANLI MÜZİK KEYFİ: Hafta içi ve hafta sonu eğlenceleri ile eğlence severlerin vazgeçilmez adresi olan Meril Restaurant, Burçin’in birbirinden hareketli şarkıları ile konuklara eğlence dolu saatler yaşatmaya devam ediyor

Hamitköy’de hizmet veren Meril Restoran’da eğlenceli geceler devam ediyor. Mekanın daimi sanatçılarından  Burçin birbirinden hareketli şarkıları ile konuklara keyifli bir eğlence sunarken, Özlem Sultan danslarıyla mekana renk katıyor.

Herkes doyasıya eğlenirken, eğlence severler hareketli şarkılarda bir an olsun dans pistini boş bırakmadı. Gecede doğum günü sürprizleri de yaşandı.

Aile boyu eğlence

Aile boyu eğlence

Aile boyu eğlence

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Havadis Gazetesi

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