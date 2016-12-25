25 Aralık 2016

  • search
Son Dakika
Başlangıç
Spor
Basketbol

AGÜ, Girne’yi evinde yıktı: 68-77

Tarih:
Bir yorum bırakın
7 Görüntüleme
AGÜ, Girne’yi evinde yıktı: 68-77
Haber İçi Üst

Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi’nde Girne Üniversitesi, konuk ettiği Bellona AGÜ’ye kaybetti

 

Salon: Ankara Mamak Belediyesi

Hakemler: Ruhi Nezihi Soydan, Fazilet Gülter, Serdar Saraç

Girne Üniversitesi: Knezevic 12, Krivacevic 18, Merve Aydın 3, Gajic 11, Pondexter 14, Özge Yavaş 3, Safiya Simay Karaman 7, Deniz Aygül

Bellona AGÜ: Wauters 16, Dila Aşkın 6, Ayşegül Günay 12, Dubljevic 11, Gray 12, Mazic 10, Sinem Ataş 10, Gizem Sezer, Tuğçe Cambaz

  1. Periyot: 19-24

Devre: 44-51

  1. Periyot: 61-66

 

Türkiye Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Ligi 10. hafta karşılaşmasında Bellona AGÜ, deplasmanda Girne Üniversitesi’ni 77-68 yendi.

Ankara Mamak Belediyesi Spor Salonu’ndaki mücadeleye etkili başlayan AGÜ ilk periyodu 24-19 önde geçti. Karşılıklı basketlerle geçen ikinci periyot sonunda AGÜ soyunma odasına 51-44 üstünlükle gitti.

Üçüncü periyotta Girne farkı azaltırken AGÜ son periyota 66-61 önde girdi. Dördüncü çeyrekte farkı korumayı başaran konuk ekip sahadan 77-68’lik skorla galip ayrılırken Girne 3 maçlık galibiyet serisinin ardından üst üste ikinci kez mağlup oldu.

AGÜ’de Wauters 16 sayı ile maçın en skoreri olurken Girne’de Pondexter’in 14 sayısı mağlubiyeti önlemeye yetmedi.

 

 

FACEBOOK YORUMLARI
Haber İçi Orta
Etiketler:

Yazar Hakkında

Havadis Gazetesi

Benzer yazılar

Haber İçi Alt
Powered by Maç Sonuçları & Canlı Skor Mobil