AGÜ, Girne’yi evinde yıktı: 68-77

Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi’nde Girne Üniversitesi, konuk ettiği Bellona AGÜ’ye kaybetti
Salon: Ankara Mamak Belediyesi
Hakemler: Ruhi Nezihi Soydan, Fazilet Gülter, Serdar Saraç
Girne Üniversitesi: Knezevic 12, Krivacevic 18, Merve Aydın 3, Gajic 11, Pondexter 14, Özge Yavaş 3, Safiya Simay Karaman 7, Deniz Aygül
Bellona AGÜ: Wauters 16, Dila Aşkın 6, Ayşegül Günay 12, Dubljevic 11, Gray 12, Mazic 10, Sinem Ataş 10, Gizem Sezer, Tuğçe Cambaz
- Periyot: 19-24
Devre: 44-51
- Periyot: 61-66
Türkiye Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Ligi 10. hafta karşılaşmasında Bellona AGÜ, deplasmanda Girne Üniversitesi’ni 77-68 yendi.
Ankara Mamak Belediyesi Spor Salonu’ndaki mücadeleye etkili başlayan AGÜ ilk periyodu 24-19 önde geçti. Karşılıklı basketlerle geçen ikinci periyot sonunda AGÜ soyunma odasına 51-44 üstünlükle gitti.
Üçüncü periyotta Girne farkı azaltırken AGÜ son periyota 66-61 önde girdi. Dördüncü çeyrekte farkı korumayı başaran konuk ekip sahadan 77-68’lik skorla galip ayrılırken Girne 3 maçlık galibiyet serisinin ardından üst üste ikinci kez mağlup oldu.
AGÜ’de Wauters 16 sayı ile maçın en skoreri olurken Girne’de Pondexter’in 14 sayısı mağlubiyeti önlemeye yetmedi.