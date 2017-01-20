Ağır Ceza Başkanı’ndan Savcılık ve Polise Uyarı

Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Ömer Güran, mahkemenin gündemini büyük çoğunlukla uyuşturucu davalarının meşgul ettiğini, cezaevinde çok sayıda tutuklunun beklediğine dikkati çekti ve savcılıkla polisi uyardı

Devrim DEMİR

Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi’nde dün, oturum başlamadan önce Cezaevi Müdürü Derviş Cebiç ve Lefkoşa Polis Müdür yardımcısı Ahmet Soyalan mahkeme gündemine gelecek davalar hakkında bilgi verdi.

Ağır Ceza Heyeti Başkanı Ömer Güran ise mahkeme gündemine en fazla gelen suçların uyuşturucu suçları olduğuna dikkat çekti.

Güran, ayrıca Ercan Havaalanı’ndan gelen uyuşturucu suçların artışına ve tutuklularının uzun süre hükümsüz tutuklu olarak cezaevinde beklediklerine dikkati çekti.

Lefkoşa’da iki haftada 37 suç işlendi

Lefkoşa Polis Müdür Yardımcısı Ahmet Soyalan, Ocak ve Aralık 2016 tarihleri arasında Lefkoşa’da 893 cürüm suçu, 652’de kabahat suçu işlendiğini söyledi. Soyalan ayrıca 1-19 Ocak tarihleri arasında ise 37 cürüm, 23 kabahat suçu işlendiğini belirterek Lefkoşa Polis Müdürlüğü hücrelerinde 7 tutuklu olduğunu aktardı.

Soyalan, polis hücresinde Suriyeli bir kişinin ihraç işlemi için beklediğini 5 tutuklunun uyuşturucu zanlısı olduğunu ve 1 tutuklunun ise askeri bölgeyi ihlal suçundan içerde tutulduğunu kaydetti.

Çebiç: 11’i kadın 303 tutuklu var

Merkezi Cezaevi Müdürü Derviş Çebiç ise Cezaevi’nde 11’i kadın 303 tutuklu olduğunu belirterek, bunların 45 tanesinin Lefkoşa bölgesine ait hükümsüz tutuklu olduğunu söyledi.

Çebiç, 13 tutuklunun davasının Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi’ne havale edildiğini kaydetti. Derviş Çebiç, Lefkoşa ile Güzelyurt’un 45, Gazimağusa’nın 41, Girne’nin 46, İskele’nin 4, Lefke’nin ise 1 ‘hükümsüz’ tutuklusu bulunduğunu açıkladı.

Güran: Davalar hızla görülsün

Başkan Ömer Güran, uyuşturucu suçunun en yaygın suç olduğunu ve bu suçlarda özellikle havalimanından uyuşturucuyla gelip, suçüstü yakalanan kişilerin davalarının çokluğunun dikkat çektiğini söyledi.

Başkan Ömer Güran, havaalanında yakalanan kişilerin uzun bir süre hükümsüz tutuklu olarak cezaevine gönderilmelerinden heyet olarak rahatsızlık duyduklarını dile getirdi.

Güran, hükümsüz tutuklu olarak teminata bağlanan kişilerin davalarının ivedilikle hazırlanması ve sonuçlanması gerektiğinin altını çizdi.