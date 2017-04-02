Ağaç kıyımları devam ediyor

Temiz hava almak için orman yürüyüşüne çıkan vatandaşlar kötü bir sürprizle karşılaştı. Bufavento yolunda birçok ağaç vahşice doğrandı

Nadire BAHADİ

Bufavento Kalesi yakınlarında hafta sonu temiz hava almak ve orman yürüyüşü yapmak isteyen Hürsoylu çifti ağaç katliamı ile karşılaştı.

Havadis’e ihbarda bulunan duyarlı çift yol kenarında bulunan ve ağaçların gelişigüzel kesilerek katledilmesine tepki gösterdi.

Konu ile ilgili Havadis’e konuşan Orman Dairesi Müdürü Altay Fırat, kış aylarında bu tür ihbarların arttığına dikkat çekerek vatandaşa duyarlı olmaları konusunda çağrıda bulundu.

Fırat, “kesilen her ağaçla oksijenimizi azaltıyoruz, kendi ayağımıza kurşun sıkıyoruz” diyerek, ormanlardaki kıyımın önüne geçilmesi için izinsiz kesimin fark edildiği an ihbar edilmesi çağrısında bulundu.

Fırat: Ormanları ancak vatandaşın bilinci koruyabilir

Orman Dairesi Müdürü Altay Fırat, kış aylarında artan ihbarlara karşı Orman Dairesi’nin duyarlı davrandığını ve tüm ihbarların yerinde incelendiğini belirtti. Kıyımların kesim esnasında ihbar edilmesi veya araç plakası verilmesi ile ceza uygulandığını belirten Fırat, geçmiş günlerde kesilen ağaçların kim tarafından kesildiğinin bulunmasının imkansız olduğunu kaydetti. Vatandaşı izinsiz ağaç kesimlerini görmeleri üzerine kesim anında veya araç plakası belirterek ihbarda bulunmaları yönünde uyaran Fırat, tüm vatandaşları da ormanların yok olmaması için duyarlı olmaya davet etti. “Ormanlar hepimizindir, yok ederek kendi ayağımıza kurşun sıkıyoruz” diyen Fırat, devletin bu yönde vatandaşa yardımcı olması gerektiğini belirtti.

Elektrik ücretlerinin yüksek olmasının vatandaşı bu yola ittiğini belirten Fırat, ormanlardan izinsiz ağaç kesimi yaparak işi ticarete döken şahısların yakalanmamak için ağaç kesimi sırasında susturucusu olan elektrikli ağaç motoru kullandığını kaydetti.