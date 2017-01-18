‘Afgan kızı’ yıllar sonra konuştu

Şerbet Gula, 1985’te National Geographic dergisinin kapağındaki fotoğrafta 10 yaşındaydı. Sahte kimlikle Pakistan’da oturma izni almak suçundan sınır dışı edilen ve Afganistan’a geri dönen Gula yıllar sonra ilk kez konuştu.

1985 yılında henüz 10 yaşındayken National Geographic dergisine kapak olan fotoğrafıyla ölümsüzleşen ‘Afgan kızı’ lakaplı Şerrbet Gula, yıllar sonra ilk kez konuştu.

Gula, sahte kimlikle oturum izni almak suçundan geçen yıl Pakistan’da 15 gün hapis yattı.

Sınır dışı edilen Gula, 35 yılın ardından Afganistan’a geri döndü.

Gula, BBC’ye o fotoğrafı ve gelecek planlarını anlattı.

“O fotoğrafın geçmişte bana yarardan çok zararı oldu. Beni ünlü yaptı ama aynı zamanda tutuklanmama neden oldu.”

“Yaşadığım onca sorunun ardından, insanlara ücretsiz sağlık servisi sunacak bir yardım kuruluşu açmak istiyorum.”

“Önceleri fotoğrafın bana getirdiği ünü ve medyayı sevmiyordum. Ama şimdi o fotoğraftan gelen parayla dul ve yetim kalmış birçok kişiye yardım ediyorum. Bu da bana onur veriyor. Gurur duyuyorum.”