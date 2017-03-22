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22 Mart 2017

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AFC Türkiye Finalleri’nde

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AFC Türkiye Finalleri’nde
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American Future College Yıldız Kız Basketbol Takımı, büyük bir başarıya imza atarak Türkiye Ortaokullararası Basketbol Finalleri’ne katılmaya hak kazandı

 Okan KARADEMİR

Türkiye Ortaokullararası (Yıldızlar) Basketbol Bölge Birinciliği’nde mücadele eden iki okulumuzdan kızlarda American Future College büyük bir başarıya imza atarak Türkiye Finalleri’ne kalmayı başarırken erkeklerde ise Yakın Doğu Koleji ise finallerin kıyısından döndü.

Kahramanmaraş’ta gerçekleşen bölge elemelerinde kızlarda American Future College A Grubu ikincisi olarak çıktığı final maçında B Grubu birincisi Hatay temsilcisi Mağracık Ortaokulu’nu 52-42 yenerek Türkiye Finallerine katılmaya hak kazandı.

American Future College ile birlikte Türkiye genelinde toplam 8 okulun yer alacağı finaller 4-8 Nisan tarihlerinde Kütahya’da gerçekleşecek.

Erkeklerde Yakın Doğu Koleji grup ikicisi olarak çıktığı final maçında Ankara temsilcisi Çankaya Arı Koleji’ne 87-40 mağlup olarak finallere gitme hakkını kaybetti.

Temsilcilerimiz bugün yurda dönecek.

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