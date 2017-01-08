Advocaat Aziz Yıldırım’ı ikna etti

Dick Advocaat 10 numara isterken, hocanın bu talebine Aziz Yıldırım’dan onay çıktı

Ara transferde 3 sezondur oyuncu almama geleneğini teknik direktör Dick Advocaat’ın talebiyle birlikte sonlandıran Fenerbahçe, 3. oyuncu için de arayışlara başladı.

Vatan’ın haberine göre, ilk olarak S.Donetsk’ten Karavaev’i sezon sonuna kadar kiralık olarak kadrosuna katan, Trabzonspor’dan da Mehmet Ekici’yi transfer etmek için artık saatleri sayan F.Bahçe’de Advocaat, başkan Aziz Yıldırım’a 3. oyuncuyu da onaylattı.

İkinci yarıyla birlikte sistemi değiştirip ağırlıklı olarak merkezden gol aramayı planlayan Advocaat bu nedenle yönetimden 10 numara alınmasını istedi. Sarı-lacivertliler de Avrupa’dan 10 numara alternatifleri için detaylı liste hazırladı. Ancak yönetim özellikle ülkemizin son dönemlerde hedef olduğu terör saldırılarından dolayı istediği oyuncuları ikna edemedi.

Arayışlar başladı

Yapılan girişimlerin sonuçsuz kalmasına rağmen Advocaat bu bölge için takviye ısrarından vazgeçmeyince rota bu kez Rusya, Ukrayna, Hırvatistan ve Sırbistan pazarına çevrildi. Müjdat Yetkiner, Kemalettin Şentürk, Saffet Akbaş’tan oluşan F.Bahçe’nin scout ekibinin de bu ülkelere mensup ve bu ülkelerin liglerinde forma giyen oyuncularla ilgili olarak çalışmalara başladığı öğrenildi.