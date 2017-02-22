Adım atma sırası Anastasiades’te

Kıbrıs konusundaki müzakere sürecinde adım atma sırası artık Rum Lider Nikos Anastasiades’te.

Anastasiades bir karar vermek durumunda…

Kıbrıs’ta yeni bir ortaklık, Kıbrıs’ta ortak bir gelecek öngörüyorsa açıkça Enosis’e karşı çıkmalı.

Halkına bunu anlatmalı.

Siyasi eşitliğin ortak bir gelecek kurulmasının temel koşulu olduğunu ortaya koymalı.

Bu konuyu bir pazarlık kozu olarak cebinde tutma ısrarından vazgeçmeli.

11 Şubat 2014 ortak belgesinin, 1977- 1979 doruk anlaşmalarının gereğinin bu olduğunu halkına söylemeli.

Müzakere süreci geldiği aşama itibarıyla artık daha fazla sürüncemede tutulamaz.

Ya bu deve güdülecek ya da artık bu diyardan gidilecek.

Gün artık o gün.

Kıbrıs Türk tarafı ve Türkiye sorunun çözüme gidebilmesi için atılması gereken adımları attılar.

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı masada yapabileceklerini yaptı.

Akıncı’nın yaptıklarına karşılık verme sırası Rum Lider Anastasiades’te…

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ve Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu dün düzenledikleri ortak basın toplantısında çok net mesajlar verdiler.

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı “Siyasi eşitlik yoksa, referandum da yok” dedi.

Bu bir tehdit değildir.

Bir gerçeğin vurgulanmasıdır.

Müzakere sürecinin geldiği noktadan ileriye taşınabilmesi için Rum AKEL partisi Kıbrıslı Türklerin siyasi eşitlik taleplerine yanıt verecek adımın atılmasını istedi.

Geçtiğimiz hafta toplanan Rum Ulusal Konseyi’nde AKEL Genel Sekreteri Andros Kipriyanu Rum Lider Anastasiades’e dönüşümlü başkanlık ve siyasi eşitlik konularında adım atmasını ve krizin bu şekilde aşılmasını önerdi.

Müzakere sürecinin önünün böyle açılabileceğini belirtti.

Ancak bu öneri Rum Ulusal Konseyi’nde beklenen desteği görmedi.

Bu arada Güney Kıbrıs’ta Enosis kararı ile ilgili tartışmalar da devam ediyor.

Enosis konusunda artık Rum Lider bir tavır ortaya koymalı.

Anastasides, Kıbrıs’ın geçmişinde yaşanan bütün kötülüklerin anası olarak tanımlanan Enosis ile arasına mesafe koyduğunu açıklayıp bu yönde adımlar atmalı.

Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun söylediği gibi, halkına Enosis rüyasının terk edilmesi gerektiğini söylemeli.

Hedef çözümse zaten Enosis fikrinin orada yeri olamaz.

Rum Lider Anastasiades’e gelinen aşamada Kıbrıs’ın geleceği için büyük görev ve sorumluluk düşmektedir.

Anastasiades cesaretle liderlik yapmalı, Kıbrıs’ta yeni bir tarih yazılabilecek sayfanın açılmasını sağlamalıdır.

Bunu yapamayacaksa da çıkıp yapmayacağını söylemeli…

Daha fazla bu işi uzatmamalı.

Çünkü artık zaman karar zamanı…

Çünkü artık gelinen nokta müzakere sürecinde son aşama…

Bunun sonrası yok.

Anastasiades’in hedefi Cumhurbaşkanı Akıncı ile birlikte federal bir çözüme doğru yürümekse, bunun yolu Enosis’ten uzaklaşıp, siyasi eşitliği kabulden geçer.

Daha başka söze gerek yok.

Niyeti varsa Türk tarafı bu yolu yürümeye hazır bekliyor…