Adele Billboard 200 rekorunu kıran ilk kadın oldu

Billboard listelerinde bugüne kadar Pink Floyd’un 1973’te çıkan ‘The Dark Side of the Moon’ albümü 927 hafta, Johnny Mathis’in 1958’de çıkan ‘Johnny’s Greatest Hits’ albümü 490 hafta, 1956’da çıkan ‘My Fair Lady’ kaydı 480 hafta ve Bob Marley & The Wailers’ın 1984’te çıkan ‘Legend’ albümü de 463 hafta kalmıştı.