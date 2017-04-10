Adele Billboard 200 rekorunu kıran ilk kadın oldu

Adele, ‘21’ adlı albümüyle Billboard 200 listesinde en uzun süre kalan kadın şarkıcı rekorunu kırdı.
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Adele’in 2011 yılında çıkan ‘21’ albümü, Billboard’un en iyi 200 albüm listesinde kalma süresiyle ABD’li şarkıcı Carole King’in 1971 yılında çıkardığı ‘Tapestry’ albümünün rekorunu kırdı.
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İngiliz şarkıcı Adele, ikinci stüdyo albümü olan ‘21’ ile 319 hafta boyunca listede yer alarak, Carole King’in 318 haftalık rekorunu geçen ilk kadın oldu.
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Bu da altı yıl, 73 ay ya da 2233 gün olarak ifade edilebilecek bir zaman dilimine denk geliyor.
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Billboard, Adele’in albümünün, çıktığı ilk günden bu yana listede yer aldığını belirtti. Adele’in ‘21’ albümüyle listede kalması, erkek sanatçıların hakimiyeti altında olan liste için bir kadının başarısı anlamına geliyor.
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Billboard listelerinde bugüne kadar Pink Floyd’un 1973’te çıkan ‘The Dark Side of the Moon’ albümü 927 hafta, Johnny Mathis’in 1958’de çıkan ‘Johnny’s Greatest Hits’ albümü 490 hafta, 1956’da çıkan ‘My Fair Lady’ kaydı 480 hafta ve Bob Marley & The Wailers’ın 1984’te çıkan ‘Legend’ albümü de 463 hafta kalmıştı.
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Adele’in, Billboard listesinde kalmaya devam ederek, ilerleyen zamanlarda sadece kadın şarkıcı rekorunu değil, tüm zamanların rekorunu kırmasına kesin gözüyle bakılıyor.