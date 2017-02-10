10 Şubat 2017

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Ada barışı için 750,000 euro ödül

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Ada barışı için 750,000 euro ödül
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Sir Stelios Haji-Ioannou, Kıbrıs‘ta verdiği İki Toplumlu Stelios Ödüllerinin dokuzuncusunu ilan etti

Stelios Yardım Vakfı, easyJet ve easyGroup kurucusu Sir Stelios Haji-Ioannou,Kıbrısta verdiği Stelios Ödüllerinin dokuzuncusunu ilan etti. Ödüllerin duyurusu, adayı ikiye bölen 43 yıllık soruna bir çözüm bulmak amacıyla,iki toplum lideri, Birleşik Kırallık, Yunanistan ve Türkiye Dışişleri Bakanlarının geçen ay İsviçre’de gerçekleştirdikleri tarihi görüşmelerin ardından yapılmıştı.

Sir Stelios’un yardım amacı, adada iki toplum arasındaki sosyo ekonomik bağları güçlendirmek, Kıbrıslı Rum ve Kıbrıslı Türkler arasında işbirliğini teşvik etmektir.Bu yıl, Sir Stelios ödüllendirilecek ekip sayısını ve ödül tutarını geçen yıla göre %50 artırarak, toplam 75 ekibe 10,000 ‘er euro ödül, toplamda 750,000 euro tutarında ödül verecektir.2009 yılından bu güne, ada barışına destek olmak amacıyla 2.75 milyon euro tutarında ödül sağlandı.

2016 yılında,50 ödüleoldukça yüksek bir başvuruyla, iki yüzün üzerinde ekip başvurdu. Geçen yıl, sadece Stelios Philanthropic Foundation adresli Facebook sayfası üzerinden yapılan başvurular neticesinde,Stelios Cyprus Bi-Communal Awards 2017adresli Facebook Grubu üzerinden, Türk ve Rum toplumlarından iki binden fazla kişiye direk ve kolay iletişim olanağı verildi.

Başvuru için, Kıbrıslı Türk ve Rumlar arasındaki iş, sanat, spor, sivil toplum ve her türden işbirliği yanında “özel hayattaki ortaklıklar” da uygundur.

Ödül kazananlar Ekim 2017’de Lefkoşa’da yapılacak ödül töreninde ilan edilecek.

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