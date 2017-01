Acun Sayesinde Dünyayı Geziyorum

Instagram’da fenomeni olan modacı Şeyma Subaşı, Acun sayesinde gezdiği yönündeki eleştirilere ”Acun sayesinde geziyorum, bunun söylenmesinden neden rahatsız olayım ki?” diyerek cevap verdi

Türkiye, Şeyma Subaşı’yı ‘Var Mısın Yok Musun?’ yarışmasıyla tanıdı. Katıldığı yarışmanın ardından Acun Ilıcalı’yla sevgili olan ve bu birliktelikten bir kızı olan modacıŞeyma Subaşı, instagramda adeta fenomen haline geldi. İnstagram’da 777 bin takipçisi bulunan Subaşı’nın gittiği yerler, giydiği kıyafetler kısacası tüm paylaşımları anında binlerce beğeni alıyor… Kendisini severek takip edenler kadar eleştirenler de çıkıyor. ‘Survivor’ için gittiği Dominik’te yakında takipçilerine sürpriz yapmaya hazırlananSubaşı, kimilerinin eleştirdiği kimilerinin de hayranlıkla takip ettiği hayatına dair detayları, Acun’la evlenip evlenmeyecekleriniMilliyet’ten Ali Eyüboğlu’na anlattı…

“HEDEFLERİ OLAN BİRİ DEĞİLİM”

SOSYAL MEDYA FENOMENİ OLMAK GİBİ BİR HEDEFİNİZ VAR MIYDI?

Fenomen olduğumu düşünmüyorum ama büyük ilgi gördüğümü söyleyebilirim. Şu yaşıma kadar hiçbir zaman bir şeyleri hedef yapıp yönelmedim. Bu iyi bir şey diye söylemiyorum ama hedefleri ve hırsları olan biri değilim. Sadece bana güzel gelen şeyleri paylaşmayı seviyorum.

YAPILAN YORUMLARA BAKARAK, ONCA İNSANIN SİZİ NİYE TAKİP ETTİĞİ VE BEĞENDİĞİ KONUSUNDA DÜŞÜNCELERİNİZ NELER?

Allah güzel şartlarda yaşamayı nasip etti. Gezmeye ve yeni yerler görmeye karşı ciddi bir merakım var. Pek çok insan değişik yerler görmek için beni takip ediyor. Ayrıca maddi durumu olan da vakit bulamadığı için benimle geziyor gibi oluyor herhalde.

SOSYAL MEDYADA ARTIK DAHA AZ PAYLAŞIM YAPIYORSUNUZ, NEDEN?

Orada beni seven belli bir kesimle güzel iletişim kurdum. Ne zaman sokağa çıksam, pozitif enerji verdiğimi söylüyorlar. Bu, beni çok mutlu ediyor. Daha önce de söylediğim gibi bu konuda çok büyük bir kararlılığım yok. Eskiden çok paylaşmayı seviyordum şimdi artık daha az… Belki de yarın öbür gün hiç paylaşmam. Sosyal medya benim için tek kelimeyle; eğlence.

“ACUN SAYESİNDE GEZİYORUM”

BAZILARININ, “ACUN SAYESİNDE GEZİYOR DÜNYAYI” DEMESİNDEN RAHATSIZ MISINIZ?

Acun sayesinde geziyorum, bunun söylenmesinden neden rahatsız olayım ki? Kusurabakmayın, ama Melania Trump da Donald Trump sayesinde First Lady oldu. Ne yapalım yani kadına düşman mı olalım?

KISKANANLARIN HAMLELERİNDEN NASIL KORUYORSUNUZ KENDİNİZİ?

Kıskanılmam çok normal. Yaşadığım şartlar bazı insanları rahatsız ediyor olabilir. Bu konuda Acun’un tavsiyesini dinlediğim her dakika rahat ediyorum. O her zaman şöyle der: “Dünyada hiçbir şey kolay değil. Her şeyin güzel olduğu bir dünya da yok. Popülerliğin avantajlarını yaşıyorsan, dezavantajlarını da yaşamak zorundasın.”

Acun’un bu konudaki taktiği, hep pozitif olanlara odaklanmak ve negatiften uzak durmak. Ben de öyle yapmaya çalışıyorum.

ACUN ILICALI’NIN SEVGİLİSİ VE KIZININ ANNESİ OLMANIN AVANTAJ VE DEZAVANTAJLARI NELER?

Avantajları tabii ki de saymakla bitmez. Dezavantajlarından bahsetmem gerekirse insanlarda ister istemez ön yargı yaratıyorsun. Benim hiçbir zaman hayalimde popüler biriyle olmak yoktu. Ama böyle birinin benimle beraber olmayı tercih etmesi tabii ki mutlu ediyor.

“HAYATI POZİTİF YAŞARIM”

ACUN ILICALI OLMASA MADDİ VE MANEVİ OLARAK AYAKTA KALACAK BİRİ Mİ ŞEYMA SUBAŞI?

Acun olmasa bu şartlarda yaşayamazdım ama tahmin ediyorum, çok daha düşük şartlarda da kendimi mutlu edebilecek bir dünya kurabilirim. Ben de birçok insan gibi içinde olduğum şartlara adapte olan bir yapıya sahibim. Acun’la tanışmadan önce nasıl pozitif bir hayat yaşıyorsam, yine aynı pozitiflikte bir hayat yaşayabilirim.