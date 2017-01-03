Acun Ilıcalı’dan Nagihan açıklaması

‘Survivor 2017’nin kadrosunu geride bıraktığımız günlerde açıklayan Acun Ilıcalı, Survivor 2016 yarışmacılarından Nagihan Karadere hakkında ilginç bir açıklamada bulundu.

TV8’in sahibi Acun Ilıcalı, ‘O Ses Türkiye’ yılbaşı özel bölümünde, ‘Survivor 2016’ya damgasını vuran milli atlet Nagihan Karadere hakkında ilgili çarpıcı bir açıklamada bulundu.

“NAGİHAN ORADA ÖYLEYMİŞ”

Acun Ilıcalı şunları söyledi; “Bu sene iki tane atletimizi Survivor’a davet ettik. İkisi de milli sporcumuz. Olimpiyatlarda koşmuş iki bayan, ikisi de birbirinden değerli. Nagihan’dan bahsederken, ‘Nagihan Abla, sorun yaşadığımız zaman bizi yatıştırandı’ dediler. Nagihan orada öyleymiş. Nagihan’ın yatıştırdığı iki atletimiz Survivor’da olacak. Bu sene ne olacak ben de merak ediyorum” ifadelerini kullandı. Ilıcalı, geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından, milli atletler Sema Apak ile Pınar Saka’nın ‘Survivor 2017’ yarışmasında mücadele edeceğini duyurmuştu.