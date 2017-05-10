Acun çıldırdı! 527 bin liralık ödül

Survivor 87. bölüm fragmanı yayınlandı. Survivor yeni bölümde yarışmacıları öyle bir ödül oyunu bekliyor ki…

Survivor’ın 87. bölüm fragmanı yayınlandı. Survivor yeni bölümde Acun Türk televizyon tarihinde bir ilke imza atarak ödül oyununu kazanan takımın her bir üyesine araba hediye edeceğini açıklıyor. Bu açıklamanın ardından 6 araba parkurda beliriyor. Ödülü duyan yarışmacılar ise adeta kendinden geçiyor.

“İLK ARABAM OLACAK”

Ödül oyunu için yarışmacılardan yorum alırken Berna “Ağlasam mı, gülsem mi, sinir krizi mi geçirsem bilmiyorum.” derken Sabriye ise gözyaşları içerisinde “İlk arabam olacak. Heyecanlıyım. Bir önce yarışmak istiyorum.” diyerek tepki veriyor. Bakalım kaybedenin saç baş yolacağı bu ödülü hangi takım kazanacak?