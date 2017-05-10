En Üst

10 Mayıs 2017

  • search
Logo Yanı
Son Dakika
Başlangıç
Magazin

Acun çıldırdı! 527 bin liralık ödül

Tarih:
Bir yorum bırakın
48 Görüntüleme
Acun çıldırdı! 527 bin liralık ödül
Haber İçi Üst
Paylaş
+1
Paylaş
Pin

Survivor 87. bölüm fragmanı yayınlandı. Survivor yeni bölümde yarışmacıları öyle bir ödül oyunu bekliyor ki…

Survivor’ın 87. bölüm fragmanı yayınlandı. Survivor yeni bölümde Acun Türk televizyon tarihinde bir ilke imza atarak ödül oyununu kazanan takımın her bir üyesine araba hediye edeceğini açıklıyor. Bu açıklamanın ardından 6 araba parkurda beliriyor. Ödülü duyan yarışmacılar ise adeta kendinden geçiyor.

“İLK ARABAM OLACAK”

Ödül oyunu için yarışmacılardan yorum alırken Berna “Ağlasam mı, gülsem mi, sinir krizi mi geçirsem bilmiyorum.” derken Sabriye ise gözyaşları içerisinde “İlk arabam olacak. Heyecanlıyım. Bir önce yarışmak istiyorum.” diyerek tepki veriyor. Bakalım kaybedenin saç baş yolacağı bu ödülü hangi takım kazanacak?

Facebook Yorumları
0
BeğenBeğen
0
MuhteşemMuhteşem
0
HahahaHahaha
0
İnanılmazİnanılmaz
0
ÜzgünÜzgün
0
KızgınKızgın
Teşekkürler!
Paylaş
+1
Paylaş
Pin
Haber İçi Orta
Etiketler:

Yazar Hakkında

Havadis Gazetesi

Benzer yazılar

Haber İçi Alt
Powered by Maç Sonuçları & Canlı Skor Mobil

Skull King