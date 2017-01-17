17 Ocak 2017

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Abia’nın peşindeler

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Abia’nın peşindeler
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Geçler Birliği, Baf Ülkü Yurdu ve GAÜ Çetinkaya, Binatlı’nın yabancı futbolcusu Israel Iffeny Abia’yı kadrosuna katmak için çabalıyor

 

Süper Lig ekiplerinden Binatlı’nın yabancı futbolcusu Israel Iffeny Abia’ya transfer teklifi yağıyor.

İlk yarıdaki 15 haftada da sarı yeşilli formayı giyen ve 4 gole imza atan Abia, hiç kart görmeyerek önemli bir istatistik yakaladı.

24 yaşındaki Nijeryalı futbolcuyu, Süper Lig ekiplerinden Geçler Birliği, Baf Ülkü Yurdu ve GAÜ Çetinkaya kadrosuna katmanın hesaplarını yapıyor.

3 kulüp Abia konusunda, Binatlı’nın kapısını çalarken yönetim gelen teklifleri değerlendirerek transferle ilgili son sözünü söyleyecek.

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Havadis Gazetesi

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