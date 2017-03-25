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25 Mart 2017

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Abdurrahim Albayrak’tan adaylık açıklaması

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Abdurrahim Albayrak’tan adaylık açıklaması
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Galatasaray’ın eski yöneticilerinden Abdurrahim Albayrak, 2018’de çok iddialı olduğunu belirterek başkanlığına adaylığını koyacağını açıkladı.

Galatasaray’ın eski yöneticilerinden Abdurrahim Albayrak Galatasaray’ın Yıllık Olağanüstü Mali Genel Kurul’u gerçekleşirken, Ntvspor’a açıklamalarda bulundu.

Albayrak yaptığı açıklamada:

“İkincilik şansımızdan uzaklaştık. Futbolla ilgili Galatasaray adına ciddi endişelerim var. Galatasaray bir gecede başkan çıkarmıştır. Duygun başkan bir gecede çıktı. O sene de şampiyon olduk. 2018 için bayağı iddialıyım. Fatih Terim, Ali Dürüst ve ben inanılmaz bir üçlü oluşturmuştuk. Ünal Aysal başkanın seçime gitmesi Galatasaray’a verilen en büyük zararlardan biri.

Aralıksız 5 sene şampiyon olabilirdik. Biz geldik, Hamza Hoca’yı aldık. Üç kupalı bir antrenörü gönderdik. Bizim şampiyon olduğumuzda devre arası hiç futbolcu almadık. Hamza Hoca’yla devam edilseydi 50-60 milyon euro tasarruf edilmişti” dedi.

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