Abdurrahim Albayrak’tan adaylık açıklaması

Galatasaray’ın eski yöneticilerinden Abdurrahim Albayrak Galatasaray’ın Yıllık Olağanüstü Mali Genel Kurul’u gerçekleşirken, Ntvspor’a açıklamalarda bulundu.

Albayrak yaptığı açıklamada:

“İkincilik şansımızdan uzaklaştık. Futbolla ilgili Galatasaray adına ciddi endişelerim var. Galatasaray bir gecede başkan çıkarmıştır. Duygun başkan bir gecede çıktı. O sene de şampiyon olduk. 2018 için bayağı iddialıyım. Fatih Terim, Ali Dürüst ve ben inanılmaz bir üçlü oluşturmuştuk. Ünal Aysal başkanın seçime gitmesi Galatasaray’a verilen en büyük zararlardan biri.

Aralıksız 5 sene şampiyon olabilirdik. Biz geldik, Hamza Hoca’yı aldık. Üç kupalı bir antrenörü gönderdik. Bizim şampiyon olduğumuzda devre arası hiç futbolcu almadık. Hamza Hoca’yla devam edilseydi 50-60 milyon euro tasarruf edilmişti” dedi.