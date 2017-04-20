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20 Nisan 2017

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Abdullah Gül’ün oğlunun sandığından ‘hayır’ çıktı

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Abdullah Gül’ün oğlunun sandığından ‘hayır’ çıktı
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TC 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün İngiltere’de master yapan oğlu Mehmet Emre Gül’ün oy verdiği sandıkta iki seçmen oy kullandı ve ikisi de ‘hayır’ dedi.

Abdullah Gül’ün 26 yaşındaki oğlu Emre Gül, 13 Nisan günü öğle saatlerinde Sabiha Gökçen Havalimanı Gümrük Kapısı’na gelerek oyunu kullandı. Gül, kendisi ile birlikte bir kişinin daha oy kullandığı sandıkta, görevlilerle fotoğrafı da çekildi.

abdullah-gul-orta

SANDIKTA ”EVET” YOK

Sandıklar açılıp oylar sayılınca, ilginç bir durum ortaya çıktı. Mehmet Emre Gül’ün oy kullandığı ve toplamda iki oy kullanılan sandıktan iki ‘Hayır’ oyu çıktı. Mehmet Emre Gül’ün de ‘Hayır’ oyu verdiği anlaşıldı. Gül’ün ‘Hayır’ dediğinin ortaya çıkmasıyla yandaşlar “Şaşırdık mı, kesinlikle hayır. Aksine evet dese şaşırırdık” diyerek tepki gösterirken, troll hesaplar da Gül’ü hedeflerine aldı.

SEVER ”BİLGİM YOK”

11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün basın danışmanı Ahmet Sever ise SÖZCÜ’nün sorusu üzerine Mehmet Emre Gül’ün İngiltere’de master yaptığını yurda dönüşünde sınır kapısında oy verdiğini belirterek ”Başkada bir bilgim yok” dedi.

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