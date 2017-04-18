ABD’den Kuzey Kore’ye ‘provokasyon’ uyarısı

Kuzey Kore’nin bu açıklamasına kişisel Twitter hesabından yaptığı açıklama ile cevap veren Trump, “Kuzey Kore bela arıyor. Eğer Çin bize yardım etmek isterse bu harika olur, aksi halde sorunu tek başımıza çözeriz” ifadeleriyle Çin ve Kuzey Kore’ye mesaj göndermişti.