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18 Nisan 2017

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ABD’den Kuzey Kore’ye ‘provokasyon’ uyarısı

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ABD’den Kuzey Kore’ye ‘provokasyon’ uyarısı
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ABD Savunma Bakanı Jim Mattis Kuzey Kore ile artan tansiyon ile ilgili açıklamalarda bulundu.

  • ABD Savunma Bakanı Jim Mattis, son dönemde sertleşen Kuzey Kore ABD ilişkilerine dair basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

  • Ortadoğu’ya hareket etmeden önce açıklamalarda bulunan Mattis, Kuzey Kore’nin Cumartesi günü gerçekleştirdiği başarısız füze denemesini provokasyon olarak nitelendirdi.

     

  • Söz konusu füzenin kıtalararası bir füze olmadığının altını çizen Mattis, bu denemenin yine de pervasız bir adım olduğunu belirtti.

  • Kuzey Kore’nin nükleer silah geliştirmesene engel olmak için adım atan ABD, geçtiğimiz haftalarda bölgeye savaş gemilerini yollamıştı.

  • Kuzey Kore yönetimi ise ABD’nin bu adımına sert tepki göstermiş ve Kuzey Kore’nin “güçlü silahlarla” kendini savunacağını duyurmuştu.

  • Kuzey Kore’nin bu açıklamasına kişisel Twitter hesabından yaptığı açıklama ile cevap veren Trump, “Kuzey Kore bela arıyor. Eğer Çin bize yardım etmek isterse bu harika olur, aksi halde sorunu tek başımıza çözeriz” ifadeleriyle Çin ve Kuzey Kore’ye mesaj göndermişti.

  • İki ülke arasındaki gerginlik ile ilgili en son açıklama ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence’tan gelmişti.

     

  • Mike, gazetecilere yaptığı açıklamada, Kuzey Kore rejiminin nükleer silahları ve balistik füzeleri bırakmaya yanaşmadığına işaret ederek “ABD’nin stratejik sabır dönemi sona ermiştir.” demişti.

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