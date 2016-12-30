ABD’den flaş karar! 35 Rus diplomatı sınır dışı ediyorlar

ABD Başkanı Barack Obama, “başkanlık seçimlerine siber saldırı iddiaları” kapsamında Rusya’ya karşı aldığı yaptırım kararlarını açıkladı. Bu kapsamda başkent Washington ve San Francisco’da görevli 35 Rus diplomatın 72 saat içinde ülkeyi terk etmesi istendi.

Beyaz Saray, “Rusya’nın Amerikan seçimlerine siber saldırı yoluyla müdahale ettiği” ve “Rusya’daki bazı ABD’li diplomatlara taciz” iddiaları kapsamında Obama’nın Moskova’ya karşı aldığı yaptırım kararlarını açıkladı.

İlk kez temmuz ayında Demokrat Parti tarafından gündeme getirilen “Rusya bağlantılı siber saldırı” iddiaları kamuoyunda uzunca süre tartışılmıştı. 7 Ekim’de ABD İç Güvenlik Bakanlığı ile Ulusal İstihbarat Direktörlüğü, Demokrat Parti kurumlarının ve seçim kampanyalarının siber saldırıya uğramasıyla ilgili olarak Rusya’yı resmen suçlayan bir açıklama yapmıştı.

Önceki hafta Rusya’ya yaptırımlar alınacağını açıklayan Obama, “misliyle karşılık vereceklerini” ilan etmişti.

İKİ YERLEŞKENİN BOŞALTILMASINI İSTEDİLER

ABD yönetimi, “başkanlık seçimlerine siber saldırı iddiaları” kapsamında, Maryland ve New York eyaletlerinde Rus hükümetine ait iki yerleşkenin yarına kadar boşaltılmasını istedi.

ABD İSİMLERİ AÇIKLADI

ABD yönetimi, siber saldırı iddialarıyla ilgili olarak 6 üst düzey Rus yetkilisinin ve 5 Rus kurumunun adını da ilk kez kamuoyuna açıkladı. Adı açıklanan Rus yetkililerden ikisinin Rus istihbaratında, 4’ünün ise Rus askeri istihbaratında çalışan kişiler olduğu belirtildi. Aynı kapsamda Rus askeri istihbaratına materyal temin eden 5 firmaya ilişkin de bilgiler aktarıldı.

OBAMA: EYLEMLERDE BULUNMAYA DEVAM EDECEĞİZ

ABD Başkanı Barack Obama, kendileri tarafından alınan 35 Rus diplomatın 72 saatiçinde ülkeyi terk etmesi kararına ilişkin, “Bu eylemler, Rusya’nın agresif faaliyetlerine verdiğimiz tepkinin tamamı değildir. Bazılarını kamuya açıklamayacağımız bir şekilde, belirlediğimiz zaman ve yerde çeşitli eylemlerde bulunmaya devam edeceğiz.” dedi.

Obama, Rus diplomatların sınır dışı edilmesi kararını içeren “Başkanlık Emri”nden sonra yaptığı ikinci açıklamada, ABD’de 8 Kasım’daki başkanlık seçimlerinde Rusların siber saldırıda bulunduğu iddialarına değindi.

Başkan Obama, şunları kaydetti:

“Bu eylemler, Rusya’nın agresif faaliyetlerine verdiğimiz tepkinin tamamı değildir. Bazılarını kamuya açıklamayacağımız bir şekilde, belirlediğimiz zaman ve yerde çeşitli eylemlerde bulunmaya devam edeceğiz. Rusya’yı yaptıklarından sorumlu tutmanın yanında, ABD ve dostları ve dünya genelindeki müttefikleri Rusya’nın oturmuş uluslararası davranış normlarını baltalamaya ve demokratik yönetime müdahale etme çabalarına karşı birlikte çalışmalılar. Bu amaçla yönetimim, önümüzdeki günlerde Rusya’nın seçimlerimize müdahale etme çabaları ve önceki seçimlerdeki seçim döngüsü ile ilgili kötü niyetli siber faaliyetleri hakkında Kongre’ye bir rapor sunacak.”

TRUMP: BİLGİ ALACAĞIM

ABD’nin seçilmiş başkanı Donald Trump ise ülkenin üst düzey istihbarat yetkilileriyle bir araya geleceğini bildirdi.

Trump, yazılı açıklamasında, “Ülkemizin daha büyük ve daha iyi durumlara geçme zamanı. Yine de ülkemizin ve büyük halkımızın çıkarları için önümüzdeki hafta bu durumun gerçekleri hakkında güncel bilgi almak için istihbarat topluluğunun liderleriyle bir araya geleceğim.” ifadelerini kullandı.

GERİLİM HAD SAFHADA

ABD Başkanı Barack Obama’nın görev süresinin dolmasına sayılı günler kala ABD’nin, başkanlık seçimlerine siber saldırı düzenlediği iddiaları nedeniyle 35 Rus diplomatı sınır dışı etme kararının ardından Washington ve Moskova arasında en gergin dönemlerden biri yaşanıyor.

“Siber güvenlik” ve “siber saldırılar”, Obama döneminde gerginliği tırmandıran en songelişme oldu. ABD’nin Rusya’ya yaptırım kararıyla da iki ülke arasında halihazırda gergin olan ilişkiler yeni bir boyuta taşındı.

Rusya’nın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Vitaly Churkin ise geçen ekim ayında, Rusya ve ABD arasındaki ilişkilerini 1973’teki Arap-İsrail savaşına benzeterek, ilişkilerin “en kötü noktada” olduğunu söylemişti.

Başkanlığı 20 Ocak 2017’de Obama’dan devralacak olan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile iyi ilişkiler kurmak ve iş birliğini artırmak istediğini açıklayan Donald Trump döneminde ise ABD-Rus ilişkilerinin nasıl şekilleneceği merak ediliyor.