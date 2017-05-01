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01 Mayıs 2017

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ABD’de havuz partisinde silahlı saldırı!

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ABD’de havuz partisinde silahlı saldırı!
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ABD’nin San Diego şehrinde bir havuz partisine silahlı saldırı dehşeti yaşandı. Olayda 1 kişi ölürken 8 kişi yaralandı.

ABD’nin San Diego kentinde havuz partisinde silahlı saldırı yaşandı. Reuters’ın haberine göre bir elinde silah ve diğer elinde birayla yerel saatle 18.00 sularında partige gelen saldırgan silahını kalabalığa doğrulttu.

Bir görgü tanığı saldırıda 3 kişinin vurulduğunu ve yerde yatarken gördüğünü söyledi. Saldırının paniğiyle etrafa koşan davetliler neye uğradığını şaşırdı. Yarlananlar sürünerek kaçmaya çalıştı. Polis kaynaklarının verdiği bilgiye göre saldırıda bir kadın hayatını kaybetti sekiz yaralı ise hastaneye kaldırıldı.

ABDde havuz partisinde silahlı saldırı

Silah seslerinin ardından hızlı bir şekilde olay yerine ulaşan polis saldırganla çatışmaya girdi. Polisler saldırganı vurarak öldürdü.
Pasifik Okyanusu kıyısında bulunan Sandiego ABD’nin Meksika sınırında bulunuyor

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